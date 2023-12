Essai insolite marqué par Pierre Bourgarit. Le talonneur du Stade rochelais a été l'auteur d'un magnifique plongeon par-dessus un ruck.

Spectaculaire et efficace ! Alors que les Rochelais ont longtemps buté sur une accrocheuse équipe de Perpignan, ils se sont finalement détachés en deuxième période. L'essai du bonus a été inscrit par Pierre Bourgarit. Et de quelle manière ! Alors que les Maritimes étaient à proximité de la ligne d'en-but adverse, Pierre Bourgarit a pris les choses en main. Dernier participant du ruck, le talonneur du Stade rochelais a ramassé la balle. Mais au lieu de faire un traditionnel pick and go, il a préféré... sauter par-dessus le ruck, tel un saumon remontant une rivière.

CE PLONGEON ! \ud83d\ude02



Essai complètement improbable et astucieux de Pierre Bourgarit pour le @staderochelais ! #SRUSAP pic.twitter.com/or91TRvknv — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) December 2, 2023

Un geste étonnant mais ô combien efficace car l'international français a terminé dans l'en-but et a inscrit le troisième essai des siens. Un geste qui a fait sourire son entraîneur, l'Irlandais Ronan O'Gara, chose pas toujours aisée à faire durant une rencontre !