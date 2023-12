Hans-Peter Wild s'est confié sur le début de saison plutôt réussi du Stade français. Six ans après avoir pris les rênes du club de la capitale, le docteur Wild assure que les Soldats Roses ont une bien meilleure image que le Paris Saint-Germain tout en se posant des questions sur la gestion du salary cap de Toulon et du Racing 92.

Le Stade français est-il enfin sur les bons rails ? Six ans après avoir mis la main sur le club parisien, Hans-Peter Wild s'est confié sur le début de saison de ses joueurs. Actuellement cinquièmes du Top 14 après leur victoire autoritaire sur Toulouse, les coéquipiers de Paul Gabrillagues poursuivent leur dynamique de la saison dernière. Dans les colonnes du Parisien, Hans-Peter Wild affiche son optimisme et explique notamment que le club est dans un meilleur état qu'en 2017, lorsqu'il a acquis le Stade français. "Maintenant, tout est clean, tout a l'air bien. Avant, tout était crasseux et sale. Il n'y avait pas du tout de discipline. Aujourd'hui, on est beaucoup plus professionnels qu'il y a six ans."

Le président du club de la capitale affirme même que les rugbymen parisiens ont davantage la cote que leurs cousins du football. "On est l'équipe la plus populaire de Paris, on a une meilleure image que le PSG, on est plus populaires que le Racing. Partout où l'on parle du Stade français, l'image est très positive. On a un potentiel international si nous jouons bien".

Giovanni Habel-Küffner a trop bu...

Malgré la bonne forme du Stade français, le club a été secoué par une altercation entre plusieurs joueurs et un membre du staff de Pau, lors du déplacement des Parisiens dans le Béarn, le 25 novembre dernier. À ce sujet, le docteur Wild veut laisser à Laurent Labit le soin de trancher l'avenir de Giovanni Habel-Küffner, impliqué dans cette affaire. "Il a trop bu... Laurent Labit a déjà fait ce qu'il fallait en parlant aux joueurs et a tiré les conséquences de cette affaire." Enfin, le président du Stade français regrette que le premier du Top 14 à l'issue de la phase régulière ne soit pas champion, dénonçant "la règle stupide" des phases finales. "Est-ce que c'est normal que le sixième puisse être champion ? C'est toujours pour faire de l'argent et toujours plus de matchs." Le docteur Wild en a également profité pour pointer du doigt Toulon et le Racing 92 au sujet du salary cap.

"Je peux payer des tas de joueurs. Mais je ne triche pas. Un jour, j'ai pris l'équipe de Toulon, poste par poste. Ils ont de super piliers, deux super deuxième ligne, et ça continue sur tous les postes... Comment font-ils avec le salary cap ? Et on peut faire la même chose avec le Racing. Ce n'est pas marrant de ne pas jouer sur le même terrain. Cela devrait être les mêmes règles pour tous", conclut le propriétaire du Stade français.