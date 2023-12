Le demi de mêlée et capitaine de l’UBB évoque le plaisir retrouvé ces dernières semaines. Un état d’esprit qui guide la formation girondine.

Quatre victoires en quatre matchs, comment analysez-vous cette progression ?

Je le vois aux entraînements que l’on fait pendant les semaines. Nous étions en difficulté sur le début du mois de novembre, où nous ne parvenions pas à enchaîner les résultats, avec des conditions climatiques difficiles qui ne nous permettaient pas de déployer notre jeu. On se posait pas mal de questions car nous étions en retard en Top 14 et nous étions dans l’obligation de gagner quelque part. Je pense que le match à Oyonnax a été un révélateur de ce que nous étions capables de faire, en inscrivant quatre essais sous la neige. On travaille dans ce sens-là et il faut continuer dans les semaines à venir. Mais, il faut être positif même s’il y a toujours des choses à corriger car nous ne sommes pas parfaits mais nous avons envie d’avoir ce jeu de mouvements et on le bosse bien à l’entraînement.

Vous venez d’enchaîner votre septième match consécutif, comment vous sentez-vous ?

Je me sens bien et je prends beaucoup de plaisir à enchaîner les matchs, à jouer. Je me sens bien physiquement et je trouve que l’on bosse très bien. La préparation de la Coupe du monde m’a fait énormément du bien et je n’ai pas forcément enchaîné pendant la compétition, en tout cas pas toutes les semaines. Il y avait souvent des cassures. Je me sentais frais quand j’ai commencé, puis le fait de gagner donne beaucoup de confiance et de plaisir. Je suis donc content de continuer chaque semaine. Je ne me pose pas de question sur mon temps de jeu quand je rentre sur le terrain. Je sais que je prends du plaisir. Je me sens bien physiquement et je me lâche mentalement.

Vous avez aussi pris la charge du but depuis plusieurs matchs, pourquoi ?

Depuis le quart de finale de la Coupe du monde, Matthieu Jalibert a un petit pépin au niveau de la fesse. Il a des pincements par moments. Il ne peut donc pas trop s’entraîner la semaine à buter à ça donc on essaie de le ménager et donc j’assure le but tout naturellement quand il ne peut pas trop.

Votre association est actuellement diabolique…

Matthieu, je le connais par cœur. Je sais très bien ce qu’il veut faire et je sais que je suis à son service. Nous sommes complémentaires et on essaie de se trouver facilement. Je sais ce qu’il cherche et ce qu’il veut sur le terrain.

On peut commencer à envisager que l’ensemble de la ligne d’attaque de l’UBB soit convoqué pour prépréparer le prochain Tournoi des 6 Nations. Comment expliquer la réussite actuelle ?

On se connaît un petit peu par cœur à force d’être ensemble. On parlait de Matthieu, mais c’est pareil avec Yoram, Pablo, petit Louis, Bubu et Damian. C’est un effectif qui n’a pas beaucoup bougé derrière depuis des années et donc on arrive à se trouver. On a un jeu cette année qui prône le mouvement. On se régale déjà aux entraînements, ce qui nous permet de trouver pas mal d’automatismes ensemble. En se côtoyant au quotidien depuis plusieurs années, forcément cela nous aide à mieux jouer, à mieux nous trouver. C’est plus plaisant.

Un Tournoi où Fabien Galthié va devoir choisir un nouveau demi de mêlée, comment vivez-vous cette période ?

Je ne me prends pas la tête car tout s’enchaîne très vite en ce moment. Nous avons tellement de matchs avec l’UBB. Je sais que pour aller en équipe de France, je dois être bon tous les week-ends. Vu que je suis sur le pont tous les week-ends, je me dois d’être performant à chaque fois. Je me concentre là-dessus. Après quand la liste va tomber, je vais la regarder du coin de l’œil en espérant que mon nom sortira. En tout cas, le club est mon objectif premier du moment. J’ai eu beaucoup de déception après la Coupe du monde et prendre du plaisir avec le club, renouer avec la victoire et notamment cet enchaînement de quatre succès, me fait vraiment beaucoup de bien moralement. Je prends du plaisir actuellement, donc je me donne à fond. C’est mon leitmotiv chaque semaine.

Il était néanmoins important de se montrer dans les matchs de Coupe d’Europe…

Quand on est en équipe de France, ou qu’on l’a côtoyé, on nous demande souvent d’être performant en club, et pas seulement en équipe de France. Quand on revient, on sait que l’on doit être bon dans les matchs et notamment ceux qui comptent. La Champions Cup est une compétition importante et cela fait deux ans que nous n’y sommes pas performants. Pourtant ce sont des matchs incroyables à jouer. Nous l’avons encore vu sur ces deux premiers matchs. Répondre présent dans de tels matchs est quelque chose de positif. J’adore cette compétition et je suis venu à Bordeaux pour jouer ces matchs-là. Je me focalise là-dessus.

Sentez-vous l’engouement, l’enthousiasme autour de votre équipe qui ne cesse de croître ces dernières semaines ?

On essaie de temporiser aussi. Tout le monde a parlé de nous à notre retour de la coupe du monde et ils ont été déçus quand nous avons perdu à Pau et à La Rochelle. On nous est tombé dessus. Nous essayons d’écarter cette pression du groupe pour continuer à prendre du plaisir à travailler. L’important est d’avoir confiance dans ce que l’on met en place. Ça nous sourit, mais on sait que ça aurait pu tourner en notre défaveur sur certains matchs. Après ce qui se dit autour de l’équipe, on sait que ça peut changer de semaine en semaine. Pour le moment, on est focus sur bien jouer, prendre du plaisir et mettre en place ce que l’on travaille la semaine. On arrive à le faire le week-end par moments, à nous de continuer.