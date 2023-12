Après une semaine de votes, l'heure est venue de dévoiler les résultats de votre XV de l'année en Top 14 et vous avez été nombreux à voter !

Depuis une semaine, Rugbyrama vous laisse les commandes pour élire votre XV de l'année en Top 14. Au total, plus de 175 000 votes ont été décomptés. Il est l'heure de vous dévoiler votre équipe plébiscitée.

15. Thomas Ramos (Toulouse)

Sans surprise, l'arrière toulousain arrive largement en tête de vos votes. Champion de France avec le Stade toulousain, Ramos a réalisé une saison pleine. Son niveau l'a propulsé titulaire avec le XV de France lors de la tournée de novembre 2022 et il n'a plus jamais quitté son poste. Buteur d'exception, joueur d'instinct, il fait partie des meilleurs dans le monde. En deuxième position, on retrouve le Rochelais Brice Dulin, qui devance Romain Buros (UBB), Julien Dumora (Castres) et Max Spring (Racing).

Résultats :

Thomas Ramos (Toulouse) 74%

Brice Dulin (La Rochelle) 17%

Romain Buros (Bordeaux-Bègles) 5%

Total des votes : 10977

14. Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Bègles)

Vous avez décidé de placer Louis Bielle-Biarrey en deuxième position derrière l'intouchable Damian Penaud (qui est aussi le numéro 1 sur l'autre aile). Le Bordelo-Béglais a disputé 18 matchs avec l'UBB en 2023 pour quatre essais inscrits. Révélation de la préparation avec le XV de France, il a gagné sa place de titulaire en Bleu et s'affirme week-end après week-end comme l'un des meilleurs ailiers du championnat dans une nouvelle équipe girondine faite pour lui. Il devance Matthis Lebel (Toulouse), Dillyn Leyds (La Rochelle) ou encore Jiuta Wainiqolo (Toulon).

Résultats :

Damian Penaud (UBB) 46%

Louis Bielle-Biarrey (UBB) 22%

Matthis Lebel 12%

Total des votes : 11039

13. Émilien Gailleton (Section paloise)

Il n'a que 20 ans, mais il a déjà vos préférences. Seul joueur parmi ce quinze à ne pas avoir terminé dans le top 7 du Top 14 en 2022-2023, Émilien Gailleton arrive largement en tête devant Fickou et Seuteni. Le Palois avait des arguments à faire valoir : meilleur marqueur la saison dernière avec 14 essais, il s'est fait connaître en enchaînant les prestations de hautes volées, jusqu'à participer à la préparation du XV de France pour la Coupe du monde. Cette saison, il est un peu moins tranchant mais toujours important dans le collectif de Piqueronies. Gailleton devance largement Gaël Fickou et Ulupano Seuteni.

Résultats :

Émilien Gailleton (Pau) 47%

Gaël Fickou (Racing) 18%

Ulupano Seuteni (La Rochelle) 16%

Total des votes : 9498

12. Jonathan Danty (La Rochelle)

Dans ce rôle de numéro 12 si important dans le rugby moderne, Jonathan Danty est impressionnant. Véritable perce-muraille, il tient ce rôle de fixation du milieu du terrain à merveille dans son équipe de La Rochelle, qui a dominé le championnat la saison dernière avec le Stade toulousain. Titulaire indiscutable en équipe de France, son profil est rare, et ô combien important. Danty arrive légèrement en tête de vos votes devant Pita Ahki et Josua Tuisova, actuellement blessé au genou.

Résultats :

Jonathan Danty (La Rochelle) 37%

Pita Ahki (Toulouse) 32%

Josua Tuisova (Lyon) 15%

Total des votes : 9330

11. Damian Penaud (Clermont puis Bordeaux-Bègles)

L'ailier de Clermont puis de l'UBB arrive en tête de vos votes. Irrésistible en équipe de France, Penaud a très souvent été au-dessus de la mêlée avec l'ASM, malgré une saison difficile sur le plan des résultats. Depuis son retour de la Coupe du monde, il s'est vite acclimaté à son nouveau club avec déjà sept essais inscrits en Top 14 et deux en Champions Cup.

Résultats :

Damian Penaud (Clermont puis UBB) 68%

Louis Bielle-Biarrey (UBB) 11%

Matthis Lebel (Toulouse) 7%

Total des votes : 11040

Lire aussi : Ramos, Penaud, Savea… Le XV mondial du Midi Olympique de l'année 2023

10. Romain Ntamack (Toulouse)

C'est bien Romain Ntamack qui arrive en tête de vos votes. Le demi d'ouverture, héros de la dernière finale du Top 14 avec cette dernière action légendaire, devance Camille Lopez et Matthieu Jalibert. Très bon tout au long de la saison avec Toulouse, Ntamack a été fauché par une terrible blessure au genou en pleine préparation du XV de France qui l'a privé de Coupe du monde. Camille Lopez a peut-être été plus constant sur la saison que Ntamack, mais il n'a pas disputé les phases finales, au contraire du Toulousain, qui a été décisif.

Résultats :

Romain Ntamack (Toulouse) 48%

Camille Lopez (Bayonne) 33%

Matthieu Jalibert (UBB) 12%

Total des votes : 13740

Lire aussi : Mo'unga et Ntamack subliment l'attaque, Dupont altruiste : les statistiques marquantes de l'année 2023

9. Antoine Dupont (Toulouse)

Aucune surprise au poste de demi de mêlée, il y a Antoine Dupont et les autres. Le capitaine du XV de France lors de la dernière Coupe du monde, a réalisé une grande saison avec le Stade toulousain. Il a guidé Toulouse vers son 22e Brennus. Depuis son retour du Mondial qui fut si exigeant pour lui, aussi bien physiquement que mentalement, Dupont a été critiqué, mais il a répondu comme le grand champion qu'il est. Ce qui est un peu plus étonnant, c'est la position du Néo-Zélandais Tawera Kerr-Barlow (La Rochelle), qui n'attire que 6% de vos votes, derrière Maxime Lucu (UBB) et Baptiste Serin (Toulon).

Résultats :

Antoine Dupont (Toulouse) 76%

Baptiste Serin (Toulon) 9%

Maxime Lucu (UBB) 8%

Total des votes : 8657

7. Charles Ollivon (Toulon)

Charles Ollivon est aussi votre meilleur franker de l'année en Top 14, que cela soit au poste de numéro 6 ou numéro 7. Les blessures derrière lui, le Toulonnais a été l'un des tauliers du RCT en championnat et en Challenge Cup où il a décroché son premier titre en club. Monstrueux à la Coupe du monde jusqu'au quart de finale, le Basque répond toujours présent et participe à la bonne première partie de saison de son club en championnat. Derrière lui arrivent les Toulousains François Cros et Jack Willis, ainsi que le Rochelais Levani Botia. Sekou Macalou est seulement cinquième.

Résultats :

Charles Ollivon (Toulon) 32%

François Cros (Toulouse) 22%

Jack Willis (Toulouse) 17%

Total des votes : 3144

8. Grégory Alldritt (La Rochelle)

Le numéro 8 de La Rochelle est le joueur de ce quinze de l'année qui a le plus haut pourcentage de votes. 81% des votants ont choisi Grégory Alldritt comme le meilleur troisième ligne centre en 2023. Est-ce étonnant ? Au vu de sa saison, c'est même une évidence : le roc maritime a porté son équipe vers un doublé européen et une nouvelle finale de Top 14. Souvent excellent aussi bien en club qu'en équipe de France, Alldritt a choisi de couper avec le rugby après l'élimination des Bleus et va reprendre la compétition prochainement. Pour le plus grand plaisir du Stade rochelais, en difficulté cette saison. Alexandre Roumat (Toulouse) et Uzair Cassiem arrivent en deuxième et troisième positions.

Résultats :

Grégory Alldritt (La Rochelle) 81%

Alexandre Roumat (Toulouse) 11%

Uzair Cassiem (Bayonne) 4%

Total des votes : 13038

Lire aussi : La Rochelle : l’impérieux retour du roi Grégory Alldritt

6. Jack Willis (Toulouse)

C'est Jack Willis qui gagne sa place dans ce XV de l'année derrière l'intouchable Charles Ollivon. Le troisième ligne anglais du Stade toulousain a réalisé une grande année. Arrivé à l'automne 2022 après la faillite des Wasps, il s'est adapté admirablement au jeu prôné par Ugo Mola, jusqu'à être sur pas mal de matchs le meilleur joueur toulousain sur le terrain. À l’instar de la finale du Top 14 où il réalise une grande partie malgré la supériorité rochelaise dans le huit de devant.

Résultats :

Charles Ollivon (Toulon) 38%

Jack Willis (Toulouse) 19%

François Cros (Toulouse) 17%

Total des votes : 11316

5. Emmanuel Meafou (Toulouse)

Duel au sommet au poste de numéro 5 entre le Toulousain Emmanuel Meafou et le Rochelais Will Skelton. C'est bien le plus jeune des deux qui termine à la première position avec 54% des votes. En 2023, le deuxième ligne a inscrit cinq essais en Top 14, et a roulé sur beaucoup d'adversaires. Son vis-à-vis australien n'est pas en reste sur ce point, et les deux ont dominé l'année civile avec leur club respectif. Le XV de France va bientôt pouvoir utiliser les services de Meafou, qui est devenu sélectionnable il y a quelques semaines.

Résultats :

Emmanuel Meafou (Toulouse) 54%

Will Skelton (La Rochelle) 30%

Thomas Ceyte (Bayonne) 8%

Total des votes : 14106

4. Richie Arnold (Toulouse)

Le deuxième ligne australien arrive en tête de vos votes avec une large avance devant Thomas Lavault (La Rochelle), Paul Gabrillagues (Stade français) et Leone Nakarawa (Castres). Richie Arnold a joué 25 matchs dont 22 comme titulaire. À 33 ans, il a toujours la forme, et garde une grande importance dans l'équipe toulousaine.

Résultats :

Richie Arnold (Toulouse) 53%

Thomas Lavault (La Rochelle) 21%

Paul Gabrillagues (Stade français) 11%

Total des votes : 13463

3. Uini Atonio (La Rochelle)

Largement en tête des votes, Uini Atonio est votre meilleur pilier droit de l'année en Top 14. Malgré ses 33 ans, Atonio semble devenir meilleur de jour en jour. Toujours à l'aise ballon en main, il est devenu l'un des meilleurs du monde en mêlée. Si La Rochelle a atteint la finale du Top 14 et semblait plus proche que jamais du doublé, c'est en grande partie grâce à la saison du Néo-Zélandais d'origine. L'axe droit maritime avec Will Skelton est redouté par bon nombre d'équipes. Derrière Atonio, on retrouve Ben Tameifuna (UBB) et Dorian Aldegheri (Toulouse).

Résultats :

Uini Atonio (La Rochelle) 63%

Ben Tameifuna (UBB) 10%

Dorian Aldegheri (Toulouse) 7%

Total des votes : 16608

2. Peato Mauvaka (Toulouse)

Profite-t-il de son immense Coupe du monde pour terminer avec autant d'avance dans le sondage ? Peut-être. Il n'empêche que Peato Mauvaka met la concurrence loin derrière lui dans vos votes. Et notamment son coéquipier Julien Marchand, qui arrive troisième, au coude-à-coude avec le Rochelais Pierre Bourgarit. En 2023, Mauvaka a disputé 15 matchs dont 8 comme titulaire. Remplaçant pour les phases finales du Top 14, le talonneur né à Nouméa a profité de la blessure de Julien Marchand pour gagner une place de titulaire en équipe de France et depuis son retour de la Coupe du monde.

Résultats :

Peato Mauvaka (Toulouse) 65%

Pierre Bourgarit (La Rochelle) 11%

Julien Marchand (Toulouse) 10%

Total des votes : 22712

1. Cyril Baille (Toulouse)

Lui aussi met la concurrence à dix mètres. Cyril Baille arrive largement en tête, devant Reda Wardi (La Rochelle) et Swan Cormenier (Bayonne). Indiscutable avec le Stade toulousain et l'équipe de France, Cyril Baille a été une nouvelle fois au niveau et meilleur que les autres. À 30 ans, le pilier gauche est au sommet de sa carrière.

Résultats :

Cyril Baille (Toulouse) 64%

Reda Wardi (La Rochelle) 15%

Swan Cormenier (Bayonne) 7%

Total des votes : 24039