2023 touche à sa fin, l'occasion pour nous de revenir sur certaines statistiques marquantes de cette année d'ovalie.

Il est l'heure de regarder dans le rétroviseur de cette année 2023 riche en rugby et en émotions. Une nouvelle fois, les grands acteurs de ce sport ont offert aux amoureux d'ovalie des performances impressionnantes, qui trouvent un écho particulier dans les statistiques. Opta a décidé d'en dévoiler certaines sur le réseau social X. On vous propose d'en sélectionner quelques-unes.

Mo'unga et Ntamack : un duel de 10

Le All Black Richie Mo'unga, finaliste malheureux de la Coupe du monde en France, est le demi d'ouverture qui a réalisé le plus de breaks sur l'année civile (15). Il devance les Français Romain Ntamack et Matthieu Jalibert. L'Australien Carter Gordon est au pied du podium.

Bien qu'actuellement blessé au genou, Romain Ntamack est juste derrière le Néo-Zélandais avec 14 franchissements. Mais avec une Coupe du monde en moins et une année qui s'est violemment terminée le 12 août face à l'Écosse en match de préparation. Parmi les demis d'ouverture ayant joué plus de 800 minutes, il est celui qui a le plus franchi par rencontre. Un argument de plus pour contrer les mauvaises langues qui affirment que le Toulousain est parfois trop discret dans le jeu.

Danty précieux

Tout un chacun connaît les immenses qualités en défense de Jonathan Danty. Notamment sa capacité à gratter des ballons dans les rucks, arme si précieuse dans le rugby moderne. Naturellement, cela se retrouve dans les statistiques. En 2023, Danty est le trois-quart qui a le plus contesté (avec succès) le cuir dans les regroupements adverses (20), largement devant Josua Tuisova (12), Semi Radradra (11), et Leicester Fainga'anuku (10).

20 - @DantyJonathan has won the most jackal turnovers of any back in men's rugby in 2023, across the top club and international comps. He also tops that chart for jackals per 80 mins (0.96). Nuisance. https://t.co/oEYzR4pySb pic.twitter.com/BeHtjK0XWF — OptaJonny (@OptaJonny) December 20, 2023

Mais Kwagga Smith injouable

Le maître de l'année en termes de turnovers se nomme Kwagga Smith. Le Sud-Africain a provoqué 40 turnovers en 2023, et le plus de grattage (27) parmi tous les joueurs dans les clubs et les compétitions internationales. On se souvient de ses actions décisives en quart de finale du Mondial face à la France, ou encore en finale face à la Nouvelle-Zélande. Son coéquipier Malcolm Marx est le joueur qui a le plus perturbé avec succès des rucks défensifs en 2023 (31,1 % des rucks qu'il a défendus), devant Richard Hardwich (30,1 %), et Ben Curry (27 %). Kwagga Smith est 5e (26,7%). Le premier Français, Jonathan Danty, 7e (26,4%).

Gray, plaqueur fou

Celle-ci, elle est assez folle. Comme nous l'apprend Opta, Jonny Gray a réalisé 530 plaquages avec Exeter depuis son arrivée lors de la saison 2019-2020. 530 plaquages pour seulement 19 manqués, soit un pourcentage de réussite de 97 %.

19 - Jonny Gray has made 530 tackles and missed just 19 since joining @ExeterChiefs, a 97% success rate. Glue. https://t.co/wDy6tULqEF pic.twitter.com/h2UMea9GQL — OptaJonny (@OptaJonny) December 20, 2023

L'occasion de rappeler cette statistique complètement dingue d'Hamish Watson sous le maillot écossais. Pendant trois ans et demi, et ce, jusqu'en juillet 2022, le troisième ligne aile n'avait manqué aucun plaquage avec la sélection (332 réussis en 24 matchs). Son année 2023 est pas mal non plus avec 93 mètres gagnés et 10 défenseurs battus en cinq matchs avec le XV du Chardon (3,1 défenseurs battus par match, meilleur ratio parmi les attaquants écossais).

Dupont, monsieur altruiste

Il était difficile de ne pas trouver trace d'une statistique concernant Antoine Dupont. Fidèle à sa réputation, le demi de mêlée du Stade toulousain et de l'équipe de France a une nouvelle fois brillé sur les pelouses nationales et internationales en 2023. Sur l'année civile, il est celui qui a le plus réalisé de passes décisives (30 au total) parmi tous les joueurs du rugby mondial. Son ratio est tout simplement hallucinant : il se rend décisif plus d'une fois par match (1,4 seulement avec les passes décisives).

Le pied gauche magique de Dulin

Avec Brice Dulin dans le fond du terrain, La Rochelle a brillé sur le continent en décrochant une deuxième Champions Cup consécutive face au Leinster, et en atteignant la finale du Top 14. L'arrière maritime est le joueur qui a le plus gagné de mètres grâce à son jeu au pied (1448). Il est aussi celui qui a le plus réussi de 50-22 en 2023 (7), à égalité avec Finn Russell et Thomas Ramos.