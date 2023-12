2024 arrive à grands pas et alors qu'une journée de Top 14 reste à jouer sur cette année 2023, la rédaction a voté et vous dévoile son XV de l'année en championnat.

Cette année encore, le Top 14 nous aura réservé de gros matchs, de belles surprises et une vive émotion. La victoire du Stade toulousain en finale face à La Rochelle au terme d'un scénario dingue, la folie bayonnaise, le jeu de Perpignan... Plusieurs choses nous ont exaltées. Pour les vivre, nous avons eu besoin de joueurs au grand talent. Alors pour les récompenser, Rugbyrama.fr vous dévoile son XV type de l'année 2023 en Top 14.

Rien ne fut simple évidemment et certains noms se sont invités dans cette liste au prix de longs débats et surtout de votes. Ainsi, nous retrouvons cinq membres du club champion de France, trois joueurs du finaliste rochelais, mais aussi le meilleur marqueur de la saison dernière et plusieurs hommes qui ont réussi leur début de saison.

Le XV de l'année de Rugbyrama :

1. Reda Wardi

2. Peato Mauvaka

3. Uini Atonio

4. Tom Staniforth

5. Emmanuel Meafou

6. Paul Boudehent

7. Jack Willis

8. Facundo Isa

9. Baptiste Serin

10. Camille Lopez

11. Matthis Lebel

12. Josua Tuisova

13. Émilien Gailleton

14. Damian Penaud

15. Thomas Ramos