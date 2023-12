Orphelins de leur emblématique capitaine depuis la mi-2023, le Stade rochelais et le peuple jaune et noir s’apprêtent enfin à retrouver Grégory Alldritt, dont l’imminent retour de sa longue coupure post-mondial est sur toutes les lèvres en cette période délicate pour le club aux deux étoiles.

Paraîtrait-il que certains chevronnés supporters rochelais sont allés jusqu’à inscrire "Grégory Alldritt" sur leur liste de cadeaux au Père Noël. Légende de Laponie ou non, toujours est-il que le retour du guerrier préféré des charentais-maritimes fait l’objet d’une attente devenue incommensurable - et sur le point d’être comblée - alors que le club à la caravelle végète dans le ventre mou du classement de Top 14 et devra cravacher pour accrocher une troisième étoile de rang à son maillot continental.

Plus d’un semestre après sa dernière apparition en jaune et noir, en cette soirée de cruelle défaite en finale de Top 14 face à Toulouse, Captain’ Alldritt va bientôt rejouer en club. Quand, précisément ? Début janvier, comme évoqué lors de la révélation de sa pause régénération ? Ou plus tôt, comme le bruit court avec insistance, pour affronter le rival toulousain dès samedi ? Si, jeudi dernier, avant le déplacement sur la pelouse du Stade Français, l’entraîneur des avants Donnacha Ryan n’a rien confirmé ni infirmé, indiquant simplement tout sourire que "Greg s’entraîne en ce moment", "il était en vacances, avait coupé court Jonathan Danty, je crois qu'il reprend après Toulouse."

"Il nous manque"

Coup de bluff ? Quand bien même le capitaine et numéro 8 de La Rochelle est attendu comme le Messie pour aider les siens à redresser la barre avant de repartir pour un tour avec les Bleus, il a beau suivre un programme physique quotidien depuis l’arrêt prématuré de la Coupe du monde avec le XV de France, rien ne remplace le rythme des séances collectives à haute intensité, rares en cette période de Boxing Day. Sans compter la remise à niveau, nécessaire, quant au plan de jeu rochelais et ses évolutions. Reste que sa motivation devrait clairement lui faire gagner du temps.

"Connaissant Greg, il doit suivre les matchs et je pense qu’il peut être plus frustré que certains dans le vestiaire, devine aisément un Danty propulsé patron de substitution à Paris. Greg, c'est notre réel capitaine. De par ce qu’il dégage et la confiance qu’il apporte à beaucoup de personnes sur le terrain. C’est un joueur qui ne recule quasiment jamais, ça fait toujours du bien au rugby. C’est un joueur, malgré son jeune âge, qui a quasiment 50 sélections (45, NLDR), je ne sais combien de matchs avec la Rochelle (105) et beaucoup d’expérience. Je pense que, les équipes en face, quand elle voit un Greg en grande forme, ne sont pas forcément sereines."

"J’ai hâte aussi, comme tout le groupe, qu'il revienne, abonde Jules Favre. Même si on a des joueurs de qualité qui sont là. Mais voilà, c'est un leader ! Il nous manque sur ce point et dans la vie de groupe. Toujours les petits mots qui vont bien, toujours cet exemple à suivre dans le combat, dans le fait de ne rien lâcher… C'est quelqu'un qui déconne aussi pas mal en dehors, qui amène de la bonne humeur. Il avait besoin de couper, il est parti, c'est son choix, je le respecte mais maintenant on l'attend avec impatience."

L’électrochoc dont La Rochelle a besoin ?

D’autant que le double tenant du titre de la Champions Cup n’a pas perdu une mais ses deux principales boussoles depuis juin 2023. Le documentaire "Back to back" dévoilé dimanche par le club à la caravelle illustrant sans surprise les rôles capitaux joués par Grégory Alldritt – visage transcendé et regard habité par la rage de vaincre – mais aussi le désormais retraité Romain Sazy qui, s’il croise encore au quotidien ses anciens partenaires, passe le plus clair de son temps auprès de l’équipe espoirs.

"Si l’on est à notre niveau, on ne risque rien. Par contre, il faut qu’on l’ait, notre niveau. Qu’on se bouge le cul pour aller le chercher !", exhortait entre autres "Greg", entouré des siens, pendant la précédente campagne continentale, au sortir d’un huitième de finale remporté sur le fil du rasoir face à Gloucester et une poignée d’heures avant la réception achevée des Saracens. Peu ou prou le genre de causerie que le roi Alldritt sera amené à faire dans les tous prochains jours. Et qui pourrait inverser le cours de la saison rochelaise.