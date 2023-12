L'UBB s'est largement imposée face au Lou ce vendredi soir à Chaban-Delmas (39-10). Un match dans lequel Matthieu Jalibert a brillé par ses prises d'initiative. La paire de centres Moefana-Depoortere a aussi été magistrale. Côté Lyonnais, le carton rouge de Romain Taofifenua coûte cher, alors que Jordan Taufua s'est trompé de combat.

Les Tops

Matthieu Jalibert

Quand il se sent bien et qu'il a de la liberté, Matthieu Jalibert excelle. Le maître du jeu bordelais a souvent tenté de trouver les espaces offensivement avec des petits coups de pied par-dessus inspirés (sa spécialité). Il a aussi créé des lancements de jeu intéressant pour permettre à sa ligne de trois-quarts de se trouver dans de bonnes dispositions. À plusieurs reprises, il a surpris la défense lyonnaise. Si certaines fautes de main n'avaient pas pollué le jeu bordelais en première période, l'UBB aurait marqué plus tôt grâce aux décalages créés par Jalibert. L'ouvreur a aussi réalisé une bonne prestation face aux perches. Sorti à l'heure de jeu, il terminait la rencontre avec 23 courses (record du match), deux franchissements et trois défenseurs battus.

L'UBB ne cesse de régaler en cette fin d'année, alors 2024 c'est la bonne ?



Nicolas Depoortere

Très belle prestation du jeune centre dans tous les secteurs du jeu. Propre en défense, il a aussi utilisé son physique pour avancer sur chaque contact ballon en main. Toujours bien placé, il a sans cesse fait les bons choix de jeu. Même s'il aurait pu donner à l'extérieur sur son essai, le joueur formé à Izon s'est permis de finir le coup tout seul en se servant de sa vitesse. Depuis plusieurs matchs, Depoortere montre qu'en plus d'avoir du talent, il sait avoir de la constance et peut reproduire de grosses performances match après match.

Yoram Moefana

Face au Lou ce samedi, nous avons retrouvé le vrai Yoram Moefana. De la vitesse pure alliée à une grosse puissance... de quoi déstabiliser quelques défenses. Sur chacun de ses ballons, le centre a avancé et a joué dans le bon timing, que ce soit en point de fixation ou dans du jeu d'évitement au large. Il fut d'ailleurs récompensé par un essai en fin de partie. Avec Nicolas Depoortere à ses côtés, Moefana a aussi trouvé un parfait complément en défense. Car au plaquage, le natif de Nouméa a encore été très important, prenant notamment la place de Matthieu Jalibert après les phases statiques. Jamais les Lyonnais n'ont pu percer la défense girondine si ce n'est sur une action de contre.

Les Flops

Jordan Taufua

Le troisième ligne centre avait été discret face aux Bulls la semaine dernière, il s'est aussi manqué face à l'UBB. Fébrile ballon en main, il a commis plusieurs fautes de main ce qui a empêché les Lyonnais de sortir de leur camp et de conserver un peu les ballons. En défense, il s'est plusieurs fois fait prendre (trois plaquages manqués) et s'est souvent plus fait remarquer par ses réclamations arbitrales que par des grattages. M. Raynal lui-même lui a ordonné d'arrêter de crier sur chaque ruck.

Romain Taofifenua

Assez discret au sein d'une équipe qui a passé son temps à défendre, Romain Taofifenua n'a pas remporté tous ses duels malgré son physique impressionnant. Pire, alors que l'on croyait que le deuxième ligne avait repris du poil de la bête, il s'est rendu coupable d'un plaquage haut sur Romain Buros. À vitesse réelle, l'image était impressionnante et le constat évident : "Tao" ne se baissait pas assez pour plaquer et venait heurter la tête de l'arrière bordelais. Résultat ? Un carton rouge qui handicapait grandement ses coéquipiers en fin de première période. Ce n'est pas un hasard si après sa sortie, les Lyonnais ont grandement subi en mêlée.

Maxime Lamothe

Il a toujours son coup de rein et son activité mais il est difficile de juger le match de Maxime Lamothe sans évoquer ses difficultés en touche. Le talonneur a perdu quatre ballons sur touche en première période. Si une de ces gonfles égarées était justifiée par une bonne défense de l'alignement lyonnais (car la faute n'est pas toujours au talonneur), Lamothe a juste manqué les trois autres. Des pertes cruciales puisque trois de ces touches se trouvaient dans les 22 mètres adverses et qu'un des lancers manqués a amené directement l'essai en contre de Lyon en première période. Cela aurait pu coûter cher à l'UBB. Il s'est aussi fait sanctionner d'un bras cassé pour avoir pris trop de temps avant de lancer en seconde période.