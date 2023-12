Montpellier n'avait plus gagné en Top 14 depuis la première journée. Après deux succès en Challenge Cup, les Héraultais ont confirmé leur renouveau et ont battu Castres, 30-21. Désillusion, en revanche, pour le CO qui avait envoyé une solide équipe et qui a eu les occasions pour l'emporter...

