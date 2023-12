Ce ne fut pas forcément facile, mais le MHR a gagné son premier match en Top 14 depuis le 20 août. Les Hérautais ont pris le dessus sur Castres (30-21) en première période avant de souffrir en deuxième, mais leur esprit de résistance a prévalu.

Un suspense est-il forcément insoutenable ? Oui mais ce pléonasme nous paraît inévitable pour donner un aperçu de l’atmosphère des dix ou quinze dernières minutes de ce Montpellier-Castres qui aura offert un bol d’air aux Héraultais et à leur nouveau staff si médiatisé.

Ils se sont imposés 30 à 21 en marquant trois essais, tous en première mi-temps. Mais à partir de la 57e et le carton jaune de Paul Willemse (déblayage à la tête) à 27-21, on a senti les supporteurs trembler. Le MHR a souffert sous les assauts tarnais, et ses gestes décisifs furent des sauvetages : un repli de Louis Carbonel, un grattage de Baptiste Erdocio sur l’aile droite, après une grosse séance du CO, et une interception de Jan Serfontein, surgi comme un démon des ténèbres. Voilà les images fortes et positives d’un deuxième acte moyennement maîtrisé.

Mais le MHR avait su capitaliser au cours d’un premier acte ponctué de trois essais. Le premier sur un lancer qui loba l’alignement avant de rouler au sol mais que Carbonel ramassa pour lancer la fusée Jan Serfontein. Le second fut le fruit d’un contre parfait, une relance énorme de Sam Simmonds, un "par-dessus" de Carbonel, Serfontein qui chasse le Castrais en repli, Carbonel qui gratte et Forletta qui sert Tauleigne lancé d’une passe tout en délicatesse. Le troisième fut plus construit, un ballon porté de qualité bonifié par Coly, Serfontein et Vincent.

Carbonel excellent

Montpellier n’a pas toujours été souverain. Le MHR a souffert en conquête notamment avec un bon contre castrais en touche et des décisions contraires en mêlées. À la pause, les hommes du président Altrad avaient même été plus lourdement sanctionnés que leurs adversaires. Mais le MHR a lutté vaillamment en défense, et dans les rucks où il s’est évertué à ralentir les séquences castraises jusqu’à gratter deux ou trois ballons très, très chauds. Et puis Louis Carbonel a fait un cent pour cent au pied (à la différence de Popelin).

"On a vu des trois quarts faire des contre rucks", a commenté Patrice Collazo, plutôt serein même s’il était bien conscient de ce qui restait perfectible. Son club n’avait plus gagné en Top 14 depuis le 20 août. Et la victoire bonifiée de Perpignan la veille n’avait fait que renforcer la pression qui pesait dur les épaules des Héraultais. Patrice Collazo synthétisait : "Ce soir, il y avait une énergie collective, il y a eu des périodes où on a dominé, d'autres où on a dominé sans concrétiser, la faute à la qualité de Castres. Il y a eu aussi des périodes où on a été acculé, mais sans lâcher."

"Je suis content pour le staff, nous sommes neuf au total et certains étaient impactés par cette série noire. Nous avons fait quand même une belle première mi-temps, avec une très forte descente. Mais c’est vrai, quand on a baissé d’intensité, Castres qui est l’une des meilleures équipes du Top 14 en deuxième mi-temps, est bien revenu. Mais franchement, même à quatorze, je n’ai jamais vu comment on aurait pu perdre tout ce qu’on mettait. Je sentais l’équipe solidaire avec une énergie et une dynamique collective. Regardez la dernière action, on avait match gagné, Castres jouait pour le bonus et nous, on n’a pas lâché."