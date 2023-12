Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct la rencontre opposant Montpellier à Castres, dans le cadre de la dixième journée de Top 14.

Montpellier, actuellement 14ème et dernier du Top 14, doit absolument se reprendre sur sa pelouse pour espérer que l'écart ne se creuse pas avec l'Usap vainqueure hier face à Bayonne. Dans une dynamique positive après ses deux bons résultats en Challenge Cup, le MHR est dans l'urgence et n'a plus le temps.

D'autre part, Castres est quatrième au classement avec 28 points. Si la coupure "européenne" a été mitigée (1 victoire pour 1 défaite), on sait bien qu'il existe un CO en Top 14 et un CO en Champions Cup. Les hommes de Jérémy Davidson auront à cœur de montrer un beau visage sur la pelouse du GGL Stadium.

La rencontre du jour sera arbitrée par M.Gasnier.