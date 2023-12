Au milieu de la solide victoire montpelliéraine, Louis Carbonel a livré un match plein, avec notamment deux "passes décisives". À l'inverse, Pierre Popelin a connu plusieurs défaillances au pied, malgré un essai marqué une première période.

Les tops

Louis Carbonel

Malgré un ballon cafouillé, l'ouvreur montpelliérain a parfaitement exploité le désordre dans la défense castraise pour percer et offrir le premier essai de la partie à Jan Serfontein. À la 22ème minute, le demi d'ouverture du MHR s'est à nouveau signalé avec un petit coup de pied par-dessus bien dosé et un grattage instantané dans les mains de Vilimoni Botitu. Sur le turnover, Carbonel servit Marco Tauleigne lancé qui a ensuite cavalé jusque dans l'en-but. En fin de première période, c'est encore lui qui a arraché le ballon des mains castraises alors que le CO tambourinait dans les cinq mètres héraultais. Auteur d'un 100% au pied, Carbonel a donc marqué quinze des trente points du MHR.

Jan Serfontein

Au-delà de son essai marqué en début de match, le Springbok a été le catalyseur de la ligne de trois-quarts montpelliéraine. Auteur de plaquages saillants en défense, Jan Serfontein a logiquement servi de premier attaquant sur les lancements de jeu du MHR. Sa puissance physique a fait mal à la défense tarnaise, et sa technique a permis aux Cistes de prendre le large en première période. Sur une attaque en première main, à cinq mètres de la ligne du CO, l'ancien Springbok a adressé une passe après contact parfaite pour mettre sur orbite Arthur Vincent qui n'avait plus qu'à aplatir entre les perches.

Sam Simmonds

L'Anglais a une nouvelle fois des ravages. Logiquement titularisé au poste de numéro 8, Sam Simmonds continue d'impressionner sous le maillot héraultais et s'impose comme le digne successeur de Zach Mercer. Sur chaque ballon touché par l'ancien Chief d'Exeter, Simmonds a su mettre d'impressionnantes avancées dans le jeu montpelliérain. Avec cinq plaquages cassés, l'international anglais a été le meilleur avant des Cistes ce samedi.

Montpellier s'offre une grosse bouffée d'oxygène en dominant Castres ! \ud83d\ude2e‍\ud83d\udca8



Le résumé > https://t.co/BLyqwfjG0C pic.twitter.com/WSC4jlRyWq — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 23, 2023

Les flops

Pierre Popelin

L'habituel maestro du CO a déraillé dans l'Hérault. Auteur de plusieurs coups de pied aléatoire, Pierre Popelin a surtout manqué une pénaltouche à la 28ème minute qui aurait pu donner un peu d'air aux Tarnais. Le demi d'ouverture castrais a également tapé un coup de pied de renvoi directement en touche. Mais au milieu de ces erreurs au pied, le numéro 10 du CO a été à l'origine des deux essais castrais. En première période, il est parfaitement arrivé au soutien pour filer entre les perches. Dans le deuxième acte, ses crochets foudroyants et sa vista ont fait la différence et, d'une passe parfaite, Popelin a envoyé Vilimoni Botitu derrière la ligne. Une véritable rencontre en clair-obscur pour l'ancien rochelais. Mais ses cinq points manqués au pied ont coûté cher au CO, face à un Carbonel en état de grâce.

Adrien Séguret

Très en vue depuis le début de saison, le centre castrais a cette fois été plus discret sur la pelouse du GGL Stadium. En première période, le CO a souvent été poussé sur le reculoir par le MHR et les centres tarnais n'ont pas pu, ou su, emballer l'attaque castraise. Avec seulement deux ballons portés, Adrien Séguret a été pris dans les mailles de la défense héraultaise. Une rencontre à oublier pour le jeune centre français.

Josaia Raisuqe

Peu en vue à Montpellier, l'ailier fidjien aurait pu mettre le feu dans la défense héraultaise mais Raisuqe s'est rendu coupable d'un en-avant à l'entrée des vingt-deux mètres adverses. L'ailier fidjien a davantage eu l'occasion de s'exprimer en deuxième période mais il n'a pas su bonifier les ballons sur son aile gauche.