L'année 2023 touche à sa fin. Jusqu'au 27 décembre, Rugbyrama vous laisse les commandes pour élire votre XV de l'année en Top 14. Après les numéros 8, place à ces petits filous que sont les demis de mêlée ! Qui, selon vous, a réalisé la meilleure année civile en championnat ?

Antoine Dupont (Stade toulousain)

Il a été la lumière qui a guidé son équipe jusqu'au bouclier de Brennus. Antoine Dupont a une nouvelle fois réalisé une année XXL avec le Stade toulousain. Sa vision du jeu et ses coups de génies ont martyrisé les défenses adverses en Top 14. Pièce maîtresse du jeu fougueux toulousain, Ugo Mola ne cesse d'encenser son demi de mêlée à juste titre. Difficile de cacher qu'Antoine Dupont est le grand favori.

27 ans, 1,74m, 86kg

Avec le Stade toulousain : 19 matchs joués, 16 fois titulaire, 4 essais

Tawera Kerr-Barlow (La Rochelle)

L'autre favori des votes, c'est lui : Tawera Kerr-Barlow. Le stratège rochelais a fait du bien dans le jeu de Ronan O'Gara cette année. Planificateur et juste dans ses choix, le Néo-zélandais ne déçoit pas dans les grands rendez-vous. Il l'a prouvé lors des phases finales la saison passée, avec un niveau de jeu stratosphérique. Et encore, on met de côté la Champions Cup, qu'il a remporté face au Leinster.

33 ans, 1,87m, 92kg

Avec la Rochelle : 25 matchs joués, 19 fois titulaire, 7 essais

Maxime Lucu (Union Bordeaux-Bègles)

Parfois minimisé car comparé à Dupont, Maxime Lucu a prouvé cette année qu'il fait bel et bien partie des meilleurs demi de mêlée du championnat. Il est l'organisateur du jeu bordelais. Il n'est pas aussi fougueux qu'un Dupont ou qu'un Serin, mais sa gestion des temps forts de son équipe et sa lecture du jeu font de lui le régulateur idoine de l'UBB. Il est l'eau au feu de Matthieu Jalibert.

30 ans, 1,77m, 82kg

Avec l'Union Bordeaux-Bègles : 20 matchs joués, 18 fois titulaire, 1 essai

Baptiste Serin (Rugby Club Toulonnais)

Le dynamiteur du jeu varois est bien évidemment nommé. Baptiste Serin est l'élément fort de l'effectif de Pierre Mignoni. Le RCT, connu pour parfois laisser passer ses matchs entre les doigts, peut compter sur son demi de mêlée pour redresser la barre. Il fait partie des numéros 9 qui effraie le plus les défenses. Son explosivité, ses courses incessantes, son jeu au pied... Tout autant d'éléments qui font de Baptise Serin l'un des meilleurs demis de mêlée du championnat !

29 ans, 1,82m, 83kg

Avec le Rugby Club Toulonnais : 22 matchs joués, 15 fois titulaire, 6 essais

Baptiste Couilloud (Lyon Lou)

Il est l'un des acteurs principaux de la belle saison du Lou. Baptiste Couilloud est souvent la source de dynamisme et de vitesse dans les attaques lyonnaises. Il est lui aussi un demi de mêlée explosif, capable de faire des exploits. Excellent dans le désordre défensif adverse, il sent bien les coups et est imprévisible. L'international français est aussi capable de faire briller ses partenaires.

26 ans, 1,76m, 82kg

Avec le Lyon Lou : 19 matchs joués, 16 fois titulaire, 9 essais

Vous avez jusqu'au 27 décembre, 23h59 pour voter (qu'une seule fois). Amis passionnés, faites le bon choix !