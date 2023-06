"Une saison gigantesque" : Grégory Alldritt sacré Oscar d’Or !

Ce vendredi soir, au pavillon Cambon Capucine de la place Vendôme à Paris, le troisième ligne centre des Bleus et de La Rochelle Grégory Alldritt a été élu Oscar d’Or Midi Olympique.

Grégory Alldritt a réalisé une saison en or. Voilà pourquoi il méritait un Oscar Midi Olympique de cet alliage pour consacrer son exercice 2022-2023, faisant de lui le meilleur joueur français toutes compétitions confondues. Clin d’oeil de l’histoire, il succède à son coéquipier et ami Antoine Dupont, qui avait été couvert d’or l’année dernière au prestigieux pavillon Gabriel. L’année passée, Grégory Alldritt était déjà sur le podium, puisqu’il avait remporté l’Oscar d’Argent.

Récompense d'une saison gigantesque

Cette année, le natif de Toulouse (n’en déplaise à ses supporters du Stade rochelais), méritait la distinction suprême. Fidèle à son image de joueur omniprésent au fil des saisons, il a encore signé un exercice titanesque, avec 31 rencontres disputées dont 28 en tant que titulaire, si l’on mélange son parcours en club et celui en équipe de France. Il termine donc sa saison avec 2129 minutes de temps de jeu, un score proprement phénoménal quand on sait l’intensité physique que l’ancien Auscitain met dans chacune de ses rencontres.

Pour la deuxième fois consécutive, il a décroché la plus belle des Coupes d’Europe, et a conduit ses hommes jusqu’à une finale de Top 14 qu’il a cru remporté jusque dans les derniers instants. Cette déception ne retirera rien de sa saison colossale, et justifie pleinement ce titre d’Oscar d’or Midi Olympique.