Christophe Urios s'est exprimé à quelques heures du déplacement de Clermont à Pau (samedi, 16 heures). Le manager de l'ASM en a profité pour pester contre la programmation de la 11ème journée de Top 14, où les Jaunards recevront Bordeaux-Bègles (29 décembre) avec un jour de repos en moins.

C'est acté, Christophe Urios a déjà lancé la rencontre le Clermont - Bordeaux-Bègles de la 11ème journée. Alors que ses hommes s'apprêtent à voyager jusque dans le Béarn pour affronter Pau (samedi, 16 heures), le manager de l'ASM s'est déjà projeté sur la rencontre suivante. Le 29 décembre, les Jaunards affronteront donc l'UBB dans des conditions particulières. Les Girondins bénéficieront en effet d'un jour de plus de repos puisqu'ils affrontent Lyon, ce vendredi à 21 heures, dans le cadre de la 10ème journée. Dans ce contexte, l'ancien entraîneur bordelais a vivement critiqué le choix de la programmation de la prochaine réception de Clermont.

"C’est inacceptable d’avoir une journée de moins de préparation. Dans ces périodes où l’on a très peu de temps de préparation en raison des trois jours que l’on doit donner aux joueurs, une équipe aura une journée de plus que l’autre. Comment c’est pensable, comment c’est possible !" s'agace le manager de l'ASM dans les colonnes de La Montagne, qui affirme néanmoins que ce contexte ne "servira pas d'excuse".

Une situation loin d'être unique... et qui a été favorable à Clermont cette saison

D'un point de vue sportif, logistique et médical, difficile de donner tort au boss de Clermont. D'autant que cette situation arrive très souvent en Top 14. Cette saison par exemple, le Stade français a bénéficié de deux jours de plus que Montpellier avant que les deux équipes ne se rencontrent lors de la 3ème journée du championnat, le 2 septembre dernier. Avant cette opposition, les Parisiens avaient joué le vendredi 27 août alors que les Cistes avaient bataillé le 29 août face à Toulouse.

Clermont a également "bénéficié" de ce décalage avant de recevoir Toulon, le 18 novembre dernier. Une semaine avant la rencontre entre Auvergnats et Varois, les hommes de Christophe Urios avaient eu un jour de repos en plus puisqu'ils s'étaient imposés à Montpellier le samedi 11 novembre alors que le RCT l'avait emporté contre le Racing 92 le lendemain. Malheureusement pour les Clermontois, Toulon était venu s'imposer au stade Marcel-Michelin malgré un temps de repos réduit. Même situation lors de Clermont - Racing 92. Une semaine avant la victoire des Jaunards sur les Franciliens, l'ASM s'était inclinée à Toulouse le samedi 25 novembre lorsque les Ciel et Blanc s'imposaient contre La Rochelle un jour plus tard.