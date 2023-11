Toulon a livré un match titanesque à Clermont et s'impose au Michelin (30-27). Avec une équipe largement remaniée, le RCT réalise un gros coup à l'inverse de l'ASM qui perd son premier match à domicile.

Parfois brouillon, souvent peu inspiré, le RC Toulon s’est imposé pour la première fois depuis 2015 cet après-midi, au stade Marcel Michelin de Clermont (27-30). Un succès que rien ne laissait présager, ni la première période, ni la composition toulonnaise, qui avait fait tourner son effectif. D’autant plus lorsque l’on connaît les difficultés toulonnaises cette saison. Un succès arraché dans les dernières longues minutes de la partie, pour les dernières sous les couleurs varoises de Lolesio et Alun Wyn Jones.

Le début de match a pourtant été à l’avantage des Varois, et Selevasio Tolofua était proche de marquer le premier essai au bout d’une minute de jeu, mais laissait échapper le ballon. Autre ballon perdu, en touche cette fois, et autre conséquence, puisque la relance de Raka, puis Delguy, terminait par une course victorieuse de Peceli Yato (7-0, 7ème). A partir de là, la première période s’est développé sur une équipe de Toulon à l’attaque, mais peu inspiré et qui passait surtout par du jeu au pied de Lolesio, qui disputait son dernier match avec le RCT. Clermont jouait la dépossession, avec une défense agressive, presque sans jamais rentrer dans le camp adverse, mais réaliste.

Toulon en force inoffensive

Peu à l’aise dans le jeu, les Varois marquaient un essai après un ballon porté en touche, et un pick and go de Jules Coulon (7-10, 28ème). Pas le temps de savourer. Tolofua manquait son troisième lancer du match et cela offrait une bonne mêlée aux Clermontois, dans les 22 adverses. Une combinaison, du rythme, du soutien, et Folau Fainga’a marquait le deuxième essai en coin (14-10, 34ème). Lolesio réduisait l’écart avant la pause sur une faute évitable (14-13, 40ème).

La rencontre bascule dans la folie

Clermont reprenait la rencontre plus dominateur, et Bezy croyait même marquer un essai dès la reprise (45ème), après une belle action collective, mais c’était refusé pour hors-jeu. Ce qu’il fallait pour réveiller Toulon, qui d’abord passait devant (14-16, 49ème), puis marquait un essai, grâce à l’entrée de Baptiste Serin. Sa passe au pied était reprise victorieusement dans l’en-but par Coulon, pour le doublé (14-23, 56ème).



La rencontre a pris feu à partide là. L’ASM marquait un nouvel essai par l’entrant Killian Tixeront, après une passe bien trouvée par Raka (24-23, 65ème). Pas le temps de s’émouvoir de la fin de carrière d’Alun Wyn Jones, sorti sous l’ovation du public (66ème), que Baptiste Serin donnait le tournis à la défense, sans que ses coéquipiers profitent des surnombres sur les ailes. Quatre minutes et quatre pénalités plus tard, Tolofua prenait un carton jaune pendant qu’Urdapilleta accroissait l’avance de Clermont (27-23, 72ème).



Toulon faisait alors le siège des 22m adverses. Après un faux avertissement de Warion, Jiuta Wainiqolo marquait un nouvel essai pour le RCT sur son aile, après une passe au pied de Serin (27-30, 79ème). Renvoi de la dernière chance, et Clermont repartait à l’assaut de son camp, après la sirène. Les Auvergnats ont remonté le terrain, sont arrivés à cinq mètres de la ligne, et même obtenu une pénalité, qu’ils ont choisi de jouer en touche. Ils ont tout tenté, jusqu’à ce que Fainga’a laisse échapper le ballon au pied des poteaux. Après 87 minutes de jeu, l’ASM rendait les armes, laissant passer devant au classement son adversaire du jour, 4ème en attendant les derniers matches de cette 7ème journée de Top 14.

