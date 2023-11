Grâce à une première période sérieuse et appliquée, Clermont s'impose à Montpellier (17-20). Malgré un retour dans le deuxième acte, le MHR signe une cinquième défaite consécutive. Montpellier n'a plus gagné depuis le match d'ouverture face à La Rochelle. Le prochain déplacement, à Perpignan, pourrait être celui de tous les dangers.

Etre consistant sur 80 minutes pour tenter d'arracher une première victoire à l'extérieur cette saison. Tel était l'objectif des hommes de Christophe Urios face à Montpellier, samedi 11 novembre. Comme pour confirmer les dynamiques du moment, ce sont les visiteurs qui marquent les premiers, grâce à une pénalité d'Urdapilleta (18e, 0-3). Montpellier réagit vite en égalisant grâce à Benoit Paillaugue (19e, 3-3). Le demi-de-mêlée formé à Auch joue son dernier match sous les couleurs d'un club qu'il connaît depuis 2009.

Avec ses coéquipiers, il assiste impuissant aux attaques incessantes des Auvergnats. A la baguette, l'inévitable Urdapilleta distribue le jeu et, sur deux coups de pied à suivre, est tout proche de trouver la clé en ce début de match. Finalement, au terme d'une bonne action initiée par une remontée de balle inspirée de Thomas Rozière, c'est l'ailier Bautista Delguy qui débloque le match. Il inscrit un premier essai (25e, 3-10).

Une première période maîtrisée par l'ASM

Dans son sillage, l'ASM poursuit sa marche en-avant. Sérieux et appliqués, ils parviennent à tenir le ballon sur de longues séquences. En défense, ils sont intraitables et ne concèdent que de rares fautes. Montpellier est réduit à un rôle de sparring-partner et constatent à nouveau les dégâts juste avant la pause. Le puissant George Moala, souvent utilisé en perce-muraille, franchit la ligne (36e, 3-17). Clermont regagne les vestiaires après quarante minutes consistantes.

La peur au ventre et obligés de revenir, les Héraultais démarrent ce second acte comme ils ont terminé le premier. En subissant. Jean-Bapiste Elissalde procède à de nombreux changements rapides, pour tenter d'insuffler du sang-frais. Emu, Benoit Paillaugue dit adieu à son public, au moment où Cobus Reinach entre en jeu. Le Champion du Monde pour sa part, dit plutôt "Bonsoir Tristesse". Avec sa crête improbable, coquetterie d'un champion du monde, il dynamise le jeu des siens.

Le MHR transcendé en deuxième mi-temps

Les rôles sont inversés. L'ASM défend et se met beaucoup à la faute. Fritz Lee est sanctionné d'un carton jaune pour l'ensemble de l'œuvre des siens (57e, carton jaune). Pendant son absence, Montpellier inscrit deux essais par Simmonds (59e, 10-20) et Garbisi (65e, 17-20). Les locaux ont fait une bonne partie du chemin. Ne reste plus qu'à terminer le travail. Pas vraiment du goût d'Urdapilleta et compagnie.

Absents pendant trente minutes, les Jaunards font leur retour sur la pelouse pour les dix dernières. Ils ne cèdent plus rien et contrôlent le jeu. En fin de partie, ce sont eux qui lèvent les bras au ciel. Au terme d'un long combat et d'une deuxième période compliquée. "Il faudra être consistant pendant 80 minutes" avait prévenu Christophe Urios en conférence de presse, cette semaine. Il semblerait que 50 minutes aient suffi.

Plus d'informations à suivre...