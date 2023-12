Nos pronos pour la 2e journée de Champions Cup : La Rochelle s'enfonce, le gros coup de Toulouse...

Le Stade rochelais et le Racing 92 chutent, le Stade toulousain fait le gros coup sur la pelouse des Harlequins, l'UBB enchaîne et les Lyonnais se rattrapent... Voici nos pronos pour la deuxième journée de l'Investec Champions Cup !

Northampton - Toulon

Actuellement deuxième du Top 14, le Rugby Club toulonnais a retrouvé des couleurs après une saison bien triste sur la rade. Cette fois, les hommes de Pierre Mignoni ont montré qu'il faudrait compter sur eux en championnat comme à "l'européenne". Lors de la première journée de l'Investec Champions Cup, Charles Ollivon et ses coéquipiers se sont inclinés d'un petit point face à Exeter et ont perdu Baptiste Serin sur blessure... De quoi donner envie aux Toulonnais d'aller chercher une victoire sur la pelouse de Northampton ! De leurs côtés, les Anglais sont allés s'imposer à Glasgow la semaine passée et font un bon début de saison en Premiership. C'est donc un match indécis entre deux belles équipes qui s'amorce mais avec la sensation que ce RCT peut faire un coup...

Notre pronostic : victoire de Toulon, bonus défensif pour Northampton

Bayonne - Glasgow

Ces Bayonnais ne cessent d'impressionner. Après un match nul historique sur la pelouse du Munster, les hommes de Grégory Patat semblent plus en forme que jamais. Ils recevront Glasgow ce vendredi, avec la ferme intention de montrer qu'ils comptent bien marquer un peu plus l'histoire du club pour cette toute première saison en Investec Champions Cup. Difficile d'imaginer Camille Lopez et ses coéquipiers tomber dans leur antre, où ils sont invaincus en Top 14. Mais la tâche sera loin d'être aisée, face à une équipe de Glasgow qui aura à cœur de se racheter après la défaite face à Northampton.

Notre pronostic : victoire de Bayonne

Stormers - La Rochelle

On ne peut pas dire que le Stade rochelais est au meilleur de sa forme ces derniers temps. Neuvièmes du Top 14, les hommes de Ronan O'Gara débarquaient dans cette campagne "européenne" avec l'envie de faire oublier un début de saison compliqué en championnat. Mais la Rochelle est surtout en mission pour défendre son titre de champion, pour la troisième année consécutive. Face au même Leinster qu'ils avaient battu en finale la saison dernière, les Rochelais n'ont malheureusement pas réussi à faire le poids lors de la première journée. Ce déplacement en terre sud-africaine risque donc d'être délicat face à des Stormers qui devraient aligner leur équipe type, avec Damian Willemse ou encore Mannie Libbok.

Notre pronostic : victoire des Stormers

Bordeaux - Bristol

Après la démonstration des Bordelais au Connacht, on en attend beaucoup pour leur retour à Chaban ! Avec sa ligne de trois-quarts, l'UBB semble irrésistible. Bordeaux ne pourrait faire qu'une bouchée des Anglais qui ont bien failli tomber dans leur antre face au Lou, le week-end passé. Romain Buros et ses coéquipiers devraient se défaire facilement de Bristol et continuer de faire le plein de confiance, avant la reprise du championnat !

Notre pronostic : victoire de Bordeaux

Lyon - Bulls

Le trajet a sans doute été long pour rentrer de Bristol tant les Lyonnais devaient être frustrés de cette défaite sur le fil lors de la première journée... Ils auront l'occasion de se racheter face aux Bulls de Pretoria. Si les hommes de Fabien Gengenbacher s'étaient largement imposés la saison dernière, rien n'assure qu'ils feront de même ce week-end. Les Sud-Africains débarqueront confiants et en possession de la majeure partie de leurs forces vives, eux qui sont sur une série de trois victoires consécutives. Une rencontre qui risque d'être bien indécise, mais à l'issue de laquelle les Lyonnais pourraient renouer avec la victoire.

Notre pronostic : victoire de Lyon

Ulster - Racing 92

C'est un sacré duel qui s'annonce sur la pelouse du Kingspan Stadium. Le Racing 92 emporte l'équipe type à Belfast pour tenter d'arracher une victoire, après une cruelle défaite face aux Harlequins. Avec les retours de joueurs comme Marty Moore, Tom O'Toole ou encore Steven Kitshoff, les Racingmen feront face à un sacré pack d'avants ! Mais malgré le très bon début de saison des hommes de Stuart Lancaster, difficile d'imaginer l'Ulster tomber sur sa pelouse.

Notre pronostic : victoire de l'Ulster

Harlequins - Toulouse

Les Harlequins ont réussi le gros coup de la première journée. En s'imposant sur la pelouse du Racing 92 avec un Marcus Smith qui marchait littéralement sur l'eau, les Anglais ont montré qu'ils avaient de quoi faire trembler les meilleurs. Ce dimanche ils recevront des Toulousains animés par une terrible envie de retrouver le trophée européen. Un duel alléchant entre deux équipes qui jouent en s'emparant de la moindre brèche pour lancer une offensive... Et malgré la récente prestation des Harlequins, le Stade toulousain pourrait bien frapper un grand coup en s'imposant à Londres.

Notre pronostic : victoire de Toulouse, bonus défensif pour les Harlequins

Stade français - Leicester

Le déplacement à Sale fut compliqué pour le Stade français. Une défaite 28-5 qu'il faudra faire oublier. De son côté, Leicester fait un début de saison en demi-teinte. Mais le club anglais a très bien commencé l'Investec Champions Cup, avec un succès face aux Stormers. Dans leur antre, les Parisiens devraient en tout cas réagir pour s'offrir la victoire et faire leur retour plus sereinement en Top 14...

Notre pronostic : victoire du Stade français