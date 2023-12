L'attaque bordelaise a une nouvelle fois brillé, ce vendredi à Galway pour le premier match de Champions Cup. L'UBB l'emporte 41-5 face aux Irlandais du Connacht, et s'adjuge même le point de bonus offensif glané dès la 54e minute de jeu !

Se déplacer au Galway Sportsground n'est jamais synonyme de balade de santé. Sur la pelouse synthétique du club de la province du Connacht, nombreuses sont les équipes à être venues s'y casser les dents. Les Bordelais étaient donc prévenus et avaient fait le choix d'envoyer l'artillerie lourde pour faire déjouer les plans du club local. Une stratégie en partie payante puisque le résultat final a été sans appel. En partie, oui, car au-delà de la qualité de la feuille de match des Unionistes, c'est surtout la démonstration de force réalisée sur le terrain qui sera à retenir de ce déplacement couronné de succès en terre hostile.

Après l'orage, le beau temps

Les Bordelo-Béglais ont dû laisser passer l'orage en se retrouvant sous pression durant les toutes premières minutes de cette rencontre. Le pilonnage aura duré près de 7 minutes mais à son terme, le score au tableau d'affichage était toujours nul et vierge. Une fois le ballon en mains, les hommes de Yannick Bru n'ont pas mis longtemps à faire parler leurs qualités offensives. Dès la 9e minute de jeu, Romain Buros concluait une belle action menée de mains de maîtres (0/7, 9e). L'essai de Hurley-Langton à la 17e, s'il ramenait le Connacht à 5/7, ne changea rien à la physionomie de cette rencontre. Minute après minute, les visiteurs en prenaient la mesure jusqu'à envoyer l'inévitable Damian Penaud dans l'en-but sur une nouvelle action collective de toute beauté (5/12, 25e). À la pause, malgré un écart encore faible, on sentait tout de même que les Girondins avaient l'occasion de réaliser un très bon coup !

Une seconde période à sens unique

Il aura fallu attendre seulement 3 minutes pour voir l'Union Bordeaux Bègles faire le break. Maxime Lucu, en partant au ras d'un ruck, créait le décalage amenant Uberti sous les perches (5/17, 43e). Le Connacht aura bien eu l'occasion de scorer mais en manque de réalisme, il laissa les visiteurs s'envoler avec un nouvel essai de Buros qui s'offrait un doublé et le bonus offensif en bout de ligne (5/24, 54e). Pourtant plus indisciplinés que leurs homologues irlandais (12 pénalités contre l'UBB pour 8 contre le Connacht), les partenaires de Mathieu Jalibert ont poursuivi leurs efforts, poussant l'arbitre à leur accorder un essai de pénalité (5/34, 67e). Pour conclure le show, Uberti alla inscrire un 6e essai, tout aussi beau et collectif que les précédents (5/41).