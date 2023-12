Pour son entrée en lice en Champions Cup, Lyon n'a pas réussi à s'imposer sur la pelouse de Bristol (36-34). Les coéquipiers d'Ethan Dumortier se sont inclinés sur la sirène malgré une belle remontée.

Pas forcément à l’aise hors de leurs bases sur le début du championnat de Top 14 (un bonus défensif au Racing), les Lyonnais ouvraient samedi soir la parenthèse Champions Cup par un… déplacement, à Bristol. Ils repartent d’Angleterre avec un mélange d’émotions, une énorme déception finale venant ponctuer la satisfaction d’avoir un temps complètement renversé le cours de cette partie.

Une fin de match haletante

Cinq minutes après la sirène, les joueurs de Bristol ont déjà remonté soixante mètres. Ils pilonnent près de l’en-but du Lou. La défense lyonnaise s’arcboute et ne veut pas céder, l’équipe revient de trop loin dans cette partie... Et avec une énorme abnégation. Malheureusement pour les Rhodaniens, les Bears finissent par trouver une situation de drop pour Callum Sheedy. Cela passe et Bristol s’impose 36-34.

Côté rhodanien, il faudra donc se contenter d’un double bonus, défensif pour n’avoir concédé que deux points de débours à l’adversaire. Et offensif, récompensant les six essais inscrits par la bande à Sébastien Taofifenua. Mais à quelques instants de la fin du match, les Lyonnais tenaient une victoire bonifiée, qui paraissait pourtant illusoire juste avant l’heure de jeu. A cet instant, les joueurs du Lou étaient menés 33-10. Auparavant, l’équipe française subit le réalisme de son adversaire. Les joueurs du Rhône encaissent rapidement un essai par Richard Lane (5e) en bout de ligne. Menés, ils répliquent très vite, dans l’aspiration d’un Martin Page-Relo inspiré. Il choisit le côté fermé derrière mêlée pour allonger vers Ethan Dumortier, servi le long de la ligne (7e). Dans la foulée, le demi de mêlée international italien s’offre une valise au cœur de la défense de Bristol. Martin Page-Relo s’infiltre dans celle-ci, décale Ethan Dumortier qui va percuter la défense avant de donner après contact au jeune troisième ligne Marvin Okuya (7-10, 9e).

Avalanche d’essais

Ensuite ? C’est Bristol qui prend la main. L’équipe anglaise décide d’appuyer sur ses fondamentaux pour reprendre la main sur ce match. Steven Luatua s’échappe pour marquer un nouvel essai, suite à un démarrage d’Harry Randall derrière ballon porté (23e). Il est d’ailleurs encore question de groupé pénétrant et d’épreuve de force quand Harry Thacker s’écroule dans l’en-but (21-10, 30e). En toute fin de premier acte, les Lyonnais font à leur tour le dos rond et réussissent à anesthésier un groupé pénétrant adverse. A la mi-temps, Bristol mène 21-10. Et pousse encore ses offensives en début de deuxième période. Avec des essais d’Harry Randall, en bordure de ruck (48e). Puis du talonneur remplaçant Gabriel Oghree, grâce à un énorme travail de Gabriel Ibitoye (33-10, 54e).

Les Lyonnais renversent la table

En ce week-end de fête des lumières à Lyon, les Rhodaniens ravivent alors la flamme. Sur une magnifique action avec passe sur un pas de Liam Coltman pour Fletcher Smith, celui-ci passe les bras vers Thaakir Abrahams. L’arrière finit le travail (58e). Puis c’est Semi Radradra qui montre la voie à suivre, sur un démarrage en bord de ruck (65e). Le Lou est lancé, Thaakir Abrahams est mis sur orbite par Monty Ioane (70e). Puis Alfred Parisien mystifie à son tour la défense de Bristol au centre du terrain (77e). Comme Alexandre Tchaptchet réussit cette transformation, le Lou est alors devant (33-34). Surtout, les joueurs de Fabien Gengenbacher viennent d’infliger un 0-24 à leurs adversaires (certes réduits à 14 une partie de cette période, suite au carton jaune adressé à Kalaveti Ravouvou). Les Lyonnais ont doublé leurs adversaires. Mais il restait un peu de temps dans cette partie. Ce match débridé n’avait pas encore connu son épilogue. Et ce fameux drop tenté et réussi par Callum Sheedy (36-34, 80e+5). Samedi prochain, le Lou accueillera les Bulls à Gerland dans le cadre de la deuxième journée de cette Champions Cup. Avec l’espoir de réussir à faire basculer la balance du bon côté cette fois-ci.