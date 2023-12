Méconnaissable la semaine dernière face aux Harlequins, Gaël Fickou aura nécessairement soif de revanche ce week-end, en Irlande du Nord...

S’il est un homme en quête de rachat, après la défaite inaugurale face aux Harlequins (28-31), c’est évidemment Gaël Fickou. Dimanche soir, face aux Londoniens, le capitaine francilien a en effet réalisé sa plus mauvaise performance depuis son arrivée dans les Hauts-de-Seine, il y a un peu plus de deux ans: d’abord pris par un crochet de Marcus Smith avant d’être renversé, quelques minutes plus tard, par le géant Andre Esterhuizen, le patron de la défense tricolore fut ainsi méconnaissable lors de ce premier round de Champions Cup.

Un réveil avant le Tournoi ?

Mais, de façon plus globale, que se passe-t-il avec Gaël Fickou depuis quelques mois ? Si l’attaquant des Bleus avait été à notre sens le meilleur tricolore du dernier Tournoi des 6 Nations, sa Coupe du monde fut en revanche des plus neutres. A ce sujet, le sélectionneur Fabien Galthié nous confiait d’ailleurs récemment: "On en a parlé tous les deux et il m’a confié qu’il attendait plus de lui-même. C’est un champion, il est très lucide sur sa performance, sur sa vision et ses ambitions. La réponse, c’est lui qui l’a et qui va l’apporter. ...] On entend la critique, on l’accepte. Gaël l’accepte aussi. On assume. Le challenge qu’a Gaël est intéressant mais nous l’avons tous, pour diverses raisons." Alors que le Tournoi des 6 Nations approche à grands pas et qu’il est évident que le staff des Bleus s’appuiera une nouvelle fois sur l’attaquant du Racing 92 pour composer son milieu de terrain, la "réponse" de Gaël Fickou est donc attendue ce week-end à Belfast, au fil d’un match d’ores et déjà capital pour les Racingmen. Plus que jamais, l’entité des Hauts-de-Seine aura besoin d’un grand Fickou si elle souhaite faire taire les premiers doutes ayant accompagné la défaite face aux Harlequins, à Paris-La Défense-Arena. Et à ce titre, l’association que formera le patron de la défense tricolore avec Henry Chavancy, aura le devoir de museler Stuart McCloskey avec plus d’autorité que les Racingmen ne le firent dimanche soir, lorsque Will Joseph et Andre Esterhuizen déroulèrent leurs grands compas sur la pelouse hybride de Nanterre. C’est à vous de jouer, messieurs...