Un mois et demi après la fin de la Coupe du monde en France, la sélection tricolore est toujours aussi populaire. Selon nos informations, ce sont plus de 400 000 demandes de billets qui ont été dernièrement recensées pour les trois matchs à domicile des Bleus… quand seulement 175 000 tickets seront dans les faits disponibles. Une demande quatre fois plus importante que l’offre en elle-même ? C’est du jamais vu…

Il faut croire que la récente élimination du XV de France en quart-de-finale de Coupe du monde n’a guère eu d’impact sur la popularité du rugby français en général et celle de la sélection nationale en particulier. Si les stades du Top 14 font quasiment tous le plein depuis la fin du tournoi planétaire, la bande à Fabien Galthié provoque quant à elle et en vue du Tournoi des 6 Nations un vrai raz-de-marée. Pour rappel, et en raison de la mobilisation du Stade de France pour les Jeux Olympiques, le XV de France disputera cette année trois matchs hors de son habituelle demeure de Saint-Denis, le premier à Marseille face à l’Irlande (vendredi 2 février, 21 heures), le second à Lille face à l’Italie (dimanche 25 février, 16 heures) et le troisième contre le XV de la Rose à Lyon (samedi 16 mars, 21 heures).

Depuis que la FFR a ouvert la billetterie sur son site internet il y a quelques semaines, des centaines de milliers de demandes ont afflué de tous les coins du territoire, à tel point que beaucoup d’entre-elles ne pourront être honorées. "Nous sommes en quelque sorte victimes de notre succès, nous confiait récemment une source fédérale. Nous nous félicitons de l’engouement suscité par le XV de France mais d’un autre côté, nous ferons nécessairement beaucoup de déçus..."

Pour le Crunch, quatre fois plus de demandes que de billets !

Selon nos informations, plus de 125 000 inscriptions aux alertes billetterie ont ainsi été recensées du côté de Marcoussis pour le France-Irlande inaugural, soit quasiment le double de places que ne peut contenir le stade Vélodrome, pourtant lesté de 65 000 sièges. Sur le France-Italie qui suit -et pour ce qui demeure une affiche a priori moins « bankable » que le premier match de la compétition- 59 000 inscriptions aux alertes billetterie ont ici été déclenchées par les supporters de la sélection : à plus de deux mois de la rencontre en question, le grand stade de la métropole lilloise (50 000 places assises) promet donc d’être lui aussi plein comme un œuf pour la troisième journée du vieux Tournoi.

Mais comme attendu, c’est le Crunch du 25 mars 2024 qui casse ici tous les records avec à ce jour 221 000 alertes billetterie recensées par les dirigeants fédéraux ! Pour mémoire, le plus grand stade de la mégalopole lyonnaise contient 60 000 places assises. Une demande globale quatre fois plus importante que l’offre en elle-même ? C’est du jamais vu, semble-t-il…