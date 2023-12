À la veille de l'entrée en lice du Stade toulousain en Champions Cup face à Cardiff, Antoine Dupont s'est présenté en conférence de presse. Le capitaine haut-garonnais est revenu sur ses dernières performances, et sur les critiques à son égard.

Après votre lourde défaite face au Stade français, pensez-vous que cette aventure européenne arrive au bon moment ?

Il y a tout de même eu du contenu à Paris. Au-delà de nos automatismes, c'est notre stratégie qui a failli. Je ne pense pas que ce soit le manque d'automatismes. Face à Cardiff, il faudra seulement essayer de bien trier les ballons, choisir les bonnes zones pour faire la différence.

Comme l'a dit Ugo Mola, avez-vous "pris une claque" la semaine dernière ?

À partir du moment où nous voulions ramener quelque chose de ce déplacement et que nous sommes revenus avec zéro point, c'est une réelle déception. La défense parisienne a été très efficace et nous n'avons pas su nous y adapter, sûrement par un manque de jeu au pied. C'est dur de revenir sans rien.

Blair Kinghorn est titulaire ce samedi alors qu'il est arrivé ce lundi. Comment on fait pour l'intégrer au mieux ?

C'est compliqué (rires). C'est vrai qu'il y a la barrière de la langue mais c'est à nous, les autres joueurs, à lui faciliter la tâche. Il a très vite intégré la philosophie du club. Ça reste un joueur international, nous n'avons pas de doute quant à sa capacité à répondre présent. Je ne suis pas vraiment inquiet.

Vous récupérez le capitanat face à Cardiff, est-ce une charge supplémentaire ?

C'est toujours quelque chose qui doit bien être appréhendé. Ensuite, en tant que demi de mêlée, on est toujours un capitaine dans l'âme car on est le leader technique et stratégique de l'année. Je connais bien ce rôle de capitaine donc rien de nouveau.

Que pouvez-vous nous dire sur cette équipe de Cardiff ?

C'est une formation qui a de grosses individualités. Ils jouent énormément et mettent beaucoup de vitesse dans leurs attaques. Il va vraiment falloir imposer notre jeu et les dominer physiquement.

Comment vous sentez-vous, deux mois après la déception de la Coupe du monde ?

Physiquement, je suis très bien. Nous avons pu bénéficier d'une longue période de repos après le quart de finale perdu. Mentalement, ça a fait du bien à tout le monde. Nous voulons prendre du plaisir tous ensemble sur le terrain ce week-end pour effacer la déception des derniers résultats.

Comment vivez-vous les critiques à votre égard de personnes comme Marc Lièvremont ou Mourad Boudjellal ?

On est toujours habitués à la critique, plus ou moins. C'est toujours plus embêtant quand ce sont des spécialistes qui s'expriment et non pas un podcast balancé sur internet pour faire le buzz. Cela fait partie du jeu. Quand on rentre sur le terrain, on sait qu'on va être jugés. Ensuite, ce qui est vrai ou pas vrai, c'est à nous d'être notre propre arbitre.

Avez-vous déjà été victime de commentaires injurieux en ligne, comme cela a pu être le cas pour des arbitres récemment ?

Honnêtement, je n'ai jamais été confronté à ce genre d'actions. C'est vrai qu'il y a quelques exemples récemment avec les arbitres mais personnellement, je ne vais pas mettre ma carrière entre parenthèses pour une déclaration de Mourad Boudjellal. On se doit d'être au meilleur niveau pour éviter tous ces jugements et essayer de prendre de la hauteur par rapport à ça. Ensuite, tout le déferlement qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, il fait tenter de ne pas trop regarder. Mais si on ne le voit pas, il y a toujours quelqu'un pour nous l'envoyer.

De votre côté, comment jugez-vous vos dernières sorties ?

Mon jeu a peut-être évolué, mais je pense par exemple que ma rentrée à Paris a été concluante. Les matchs contre Clermont et Castres ont été un peu moins aboutis et je ne me suis pas trouvé flamboyant. On ne peut pas toujours surnager et je suis conscient de mon niveau actuel. À l'image de l'équipe, j'espère qu'on fera un très gros match ce week-end.

Comment faites-vous pour vous adapter à cette Champions Cup et à ce nouveau format ?

On n'y comprend pas grand-chose pour tout vous dire. Ça change tout le temps donc on a du mal à y trouver un sens. Ceux qui l'organisent doivent y trouver leur compte. C'est simplement un format très court. Il faut gagner le maximum de matchs et de points pour être bien placé au classement général et pouvoir recevoir lors de la phase finale.