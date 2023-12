Moins étincelant qu’à l’accoutumée depuis son retour de la Coupe du monde, le capitaine des Bleus et demi de mêlée du Stade toulousain Antoine Dupont a livré une grosse prestation ce samedi, face à Cardiff. Il est également revenu sur les critiques qui se levaient à son encontre...

Sujet à plusieurs critiques dans la semaine, alors que sa forme paraissait moins éclatante depuis son retour de la Coupe du monde et la lourde déception de l’élimination en quart de finale à digérer, Antoine Dupont a d’abord répondu en conférence de presse, vendredi. Puis sur le terrain, ce samedi avec la large victoire face à Cardiff (52-7) lors de laquelle il a brillé, décisif à plusieurs reprises. Le capitaine des Bleus et demi de mêlée du Stade toulousain est encore revenu sur ce sujet après la rencontre, au micro du diffuseur beIN sports. "Je ne me concentre pas sur ça, je n’y fais pas attention. Si on me pose la question, j’y réponds mais cela reste accessoire, ce que pensent les journalistes ou les chroniqueurs de mes prestations. Ça m’importe peu. J’ai assez confiance en mon staff et en mes coéquipiers pour savoir où j’en suis, être mon propre arbitre de mes performances du week-end."

"On a bien senti l’enthousiasme, l’envie de jouer"

Interrogé en suivant à propos de la rencontre et la boulimie offensive des Toulousains, Dupont retenait toutefois quelques bémols. "On a bien senti l’enthousiasme, l’envie de jouer et de se passer le ballon malgré les conditions humides. Ça nous a souri dès le début du match. Le fait de marquer deux essais rapidement nous donne de la confiance et du confort même si, stratégiquement, on s’est encore un peu fait peur en jouant trop chez nous. C’est un peu l’effet pervers de notre jeu, des fois on veut trop en faire. Aujourd'hui ça nous a souri mais il faudra être prudents pour la suite." Parfaitement lancé dans cette Investec Champions Cup avec cette victoire bonifiée, le Stade toulousain se déplacera sur la pelouse des Harlequins, la semaine prochaine lors de la 2e journée de compétition.