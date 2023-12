Après la défaite toulousaine contre le Stade français (27-12), le consultant pour Canal+ Marc Lièvremont a donné son sentiment sur l'entrée en jeu d'Antoine Dupont. Le grand public comme les connaisseurs en attendent beaucoup du capitaine des Bleus.

On le sait, Dupont est un élément à part dans le rugby mondial et un talent indéniable. Par conséquent, il n'est forcément pas évalué comme les autres joueurs. Il est bien plus scruté, plus analysé, plus attendu que les autres joueurs autour de lui. Dimanche soir, suite à l'entame difficile de son équipe (20-0 à la 50ème), le numéro 9 est entré en jeu pour tenter de redresser la barre, sous les ovations du public de Jean-Bouin. Après la rencontre, Marc Lièvremont a d'ailleurs mentionné la présence des cadres et des joueurs majeurs côté Rouge et Noir, comparativement aux autres années où Toulouse jouait souvent Paris avec ses doublons. "Si le Stade toulousain s’exporte mal cette année avec une quatrième défaite à l’extérieur depuis le début de la saison, ce soir, il y avait quand même l’essentiel de ses forces vives et notamment avec un banc très puissant."

A lire aussi : Top 14 - Le baromètre de Stade français - Toulouse : Léo Barré intenable, Santiago Chocobares à la faute

En effet, Ugo Mola avait opté pour un 5-3 assez costaud avec Mauvaka, Meafou, Jelonch, ou encore Barassi derrière. Et donc Dupont. Son rendement n'a pas été assez pesé pour tenter de renverser la situation, bien qu'il a su créer quelques opportunités sur des passes lasers notamment.

"Il pèse assez peu sur le jeu"

Après la défaite, l'ancien sélectionneur s'est exprimé au sujet du demi de mêlée, en expliquant que Dupont n'est plus vraiment le "game changer" que l'on a pu connaître. Alors que c'était un des objectifs de sa vie de sportif, son retour du Mondial n'est pas celui espéré. "Antoine Dupont est rentré dans une forme de norme depuis la Coupe du monde, une norme à laquelle nous n’étions pas habitués."

Pour mettre en perspective la copie rendue par le meilleur joueur du monde 2021, Lièvremont l'a comparée avec son aîné et ancien coéquipier expérimenté Rory Kockott. Lui qui a notamment fait un match intéressant dans l'animation et dans le style Dupont en essayant de casser la ligne défensive. Sur le deuxième essai de Barré, c'est lui qui voit l'espace dans le fermé. "Il pèse assez peu sur le jeu quand on voit la différence avec Rory Kockott, la façon dont ce dernier a pesé sur le jeu de son équipe, et la performance normale d’Antoine Dupont, c’est un peu inquiétant." Ne doutons pas trop du retour du Dupont stratosphérique, ça ne pourrait être qu'une question de temps. Pour autant, il ne faudrait pas trop tarder avant de partir rejoindre le 7 et préparer l'aventure olympique.