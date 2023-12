Romain Briatte était évidemment aux anges suite à la victoire du Stade français face à Toulouse. Le troisième ligne parisien a retenu le gros état d'esprit de ses coéquipiers après une semaine mouvementée.

Le Stade français a montré les muscles face à Toulouse. Victorieux (27-12) des champions de France en titre, les Parisiens ont impressionné par leur rigueur défensive et la classe de Léo Barré, auteur d'un doublé. Surtout, ce succès autoritaire s'inscrit dans un contexte mouvementé, une semaine après l'altercation entre plusieurs joueurs du Stade français et un membre du staff de Pau. Ce dimanche, Romain Briatte était évidemment soulagé de repartir avec les quatre points de la victoire. Le flanker a d'ailleurs vanté la cohésion de ses coéquipiers à l'issue de la rencontre, au micro de Canal +.

"Sincèrement on s'est retrouvé sur nos bases et nos points forts des années précédentes. On a un groupe incroyable, on sortait de deux non-matchs et ce soir c'est énorme de battre le Stade toulousain. On n'a pas passé la meilleure semaine de la saison donc c'est un soulagement. Tout ce qui a été dit dans la presse nous a resserré et je crois qu'on en avait besoin on a prouvé qu'on était un gros groupe et qu'on était solidaires. Cette semaine on est resté focalisé sur ce match".

Sans trembler, le Stade français s'est logiquement imposé face à Toulouse grâce à un Léo Barré de gala, auteur d'un doublé. Avec vingt-sept points au compteur, les Parisiens recollent au quatuor de tête avant la Champions Cup. #SFPST



Le film du match > https://t.co/4nznddWHmJ pic.twitter.com/m9pCRXaEcZ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 3, 2023

Lebel : "Il nous a manqué beaucoup de choses"

À l'inverse, le Stade toulousain repart de la capitale avec zéro point. Les hommes d'Ugo Mola auront beaucoup tenté mais sans jamais réussir à inquiéter les Parisiens. Interrogé au micro de Canal +, Matthis Lebel n'a pas cherché d'excuses à ce revers, une semaine avant le début de la Champions Cup. "Il nous a manqué beaucoup de choses. On a eu une défense approximative, on se fait ouvrir sur des lancements en première main avec l'indiscipline qui va avec... On savait que le Stade français était la meilleure défense du championnat. Maintenant on va essayer de garder la confiance pour la Champions Cup où on a beaucoup tenu le ballon". Les Toulousains entameront leur campagne "européenne" face à Cardiff, samedi 9 décembre.