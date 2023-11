Le club de la capitale a confirmé jeudi les sanctions prises contre les huit joueurs et les deux membres du staff, en raison du non respect de la consigne de ne pas sortir à l’issue de la défaite contre Pau. Le club a également confirmé qu’une "altercation entre un de ses joueurs et un membre du staff palois" avait eu lieu. Un pan de l’affaire bien plus complexe à traiter...

Comme si la lourde défaite subie sur le terrain de Pau (30-6) conjuguée à celle subie une semaine plus tôt dans le derby face au Racing 92 (9-13) n’avaient pas suffi à créer un climat pesant, il a fallu qu’une affaire extra-sportive soit mise au grand jour par nos confrères de L’équipe. Une affaire confirmée par les dirigeants parisiens jeudi matin via un communiqué de presse. "Comme révélé ce jour par certains médias, est-il écrit, le Stade français-Paris confirme qu’à la suite du match de Top 14 opposant la Section paloise au Stade français-Paris, plusieurs joueurs et deux membres du staff ont pris, dans la soirée, la décision de sortir en ville malgré la consigne de l’encadrement sportif de rester à l’hôtel. Le club confirme également l’altercation entre un de ses joueurs et un membre du staff palois. Après une enquête interne, le club a pris la décision de sanctionner les fautifs en appliquant les mesures disciplinaires adéquates et telles que définies par le règlement interne de l’équipe."

Wild devrait trancher en début de semaine prochaine

Fin de l’histoire ? Assurément, non. Et pour cause. Si en interne, la virée nocturne non autorisée n’a pas été appréciée, elle aurait pu être gérée sans qu’elle ne devienne une affaire étalée sur la place publique. En revanche, ce qui pose aujourd’hui un grave problème à la direction parisienne, c’est bien le comportement d’un des "frondeurs". Ce dernier, qui aurait porté un coup au visage, "sans aucune raison" selon plusieurs témoins, d’un des analystes vidéo de la Section paloise au cours de la soirée de samedi, sait désormais que son avenir est en suspens dans les rangs du club parisien. À ce jour, aucune décision définitive n’a été prise. Des discussions sont en cours pour évaluer le degré de la sanction qui lui sera infligée.

Au sein de la direction parisienne, certains militent pour un licenciement pour faute grave, d’autres pour une condamnation moins lourde. Actuellement aux États-Unis, le président-propriétaire Hans-Peter Wild, qui a été tenu informé de cette affaire bien avant sa divulgation, souhaite attendre d’être à Paris pour consulter toutes les parties impliquées. L’homme fort du Stade français sera dans la capitale dimanche pour le clasico contre le Stade toulousain. Sans doute prendra-t-il alors une décision en début de semaine prochaine. En attendant, le Stade français ne pouvait pas rêver pire scénario pour préparer sa rencontre face au champion de France en titre.