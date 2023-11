Le jeune flanker de Clermont s'est livré à quelques heures du périlleux déplacement des Jaunards à Toulouse. Killian Tixeront et ses coéquipiers espèrent laver l'affront de la dernière défaite à domicile concédée face à Toulon.

Killian, un déplacement à Toulouse est toujours un match à part...

Forcément ! On s’attend à un gros combat avec les avants, on a bien préparé ce match. On s’attend à un gros déplacement à Toulouse comme toujours quand on va à Ernest-Wallon. Pour un profil comme le mien, affronter Toulouse c’est toujours intéressant. Ils pratiquent un jeu aérien et de déplacement, je pourrai donc plus facilement montrer mes qualités. C’est une super opportunité pour le groupe et moi-même.

Y a-t-il un sentiment de revanche après la défaite contre Toulon ?

La défaite contre Toulon a été vraiment frustrante. Cela nous a mis un vrai coup d’arrêt mais c’est aussi pour cela qu’on veut se resserrer en se déplaçant à Toulouse. On a à cœur de faire un gros match, autour d’un état d’esprit fort, Jaunard finalement !

Votre enfance a été bercée par les Toulouse - Clermont. Pour vous, ce match est-il spécial ?

Chaque fois que je porte le maillot de Clermont, c'est un moment particulier pour moi. La semaine dernière, le match contre Toulon était également très spécial quand on connaît la rivalité entre les deux clubs. Un match contre le Stade toulousain, cela fait briller les yeux, surtout quand on porte le maillot de l’ASM.

Christophe Urios a procédé à de nombreux turnovers. Comment sentez-vous certains jeunes qui devraient débuter à Toulouse ?

Je les sens impatient ! C’est une énorme opportunité pour eux. Ils sont dans une bonne dynamique ils apportent énormément au groupe. Et cela va aussi nous permettre de voir d’autres choses.

Yérim Fall pourrait être aligné d'entrée. Que vous inspire le jeune ailier ?

J’aime bien ! Humainement j’adore ! Il a beaucoup d’énergie dans la vie de tous les jours, il se laisse un peu distraire des fois mais il reste très explosif il a des qualités athlétiques folles. Il aime bien jouer les un contre un, c’est un joueur très surprenant. C’est un très bon défenseur, il va nous apporter beaucoup d’explosivité.

Yérim Fall a participé au dernier InExtenso Supersevens avec Clermont. Icon Sport - Icon Sport

Vous allez certainement affronter Anthony Jelonch et François Cros, membres clés du pack du XV de France. Y a-t-il une motivation supplémentaire ?

Non. J’aborde tous mes matchs avec le même état d’esprit, je n’accorde pas d’importance à la troisième ligne d’en face. Mais en même temps, c’est très excitant de se frotter à ce qu’il se fait de mieux au niveau international. On a à cœur de montrer ce qu’on a dans le ventre.

Toulouse sort de deux rencontres avec quatre essais encaissés. Avez-vous analysé d'éventuelles failles dans le jeu rouge et noir ?

On étudie les faiblesses de l’adversaire comme à tous les matchs. Maintenant, Toulouse à Ernest-Wallon c’est très solide. Je pense qu’ils vont se resserrer autour de leurs avants et de leur défense qui a été un peu leur point noir sur les deux derniers matchs.

Une victoire contre Toulouse effacerait-elle la défaite contre Toulon ?

On ne peut pas effacer une défaite au Michelin contre le RCT. Mais cela remettrait du baume au cœur, clairement.

Un mot sur Pita-Gus Sowakula, arrivé au club il y a un mois. S'est-il bien intégré au groupe ?

Il est très discret, il ne parle pas beaucoup mais il a une grosse expérience à faire valoir. Il s’est très bien intégré, il est d’une gentillesse naturelle et comme Yérim je pense qu’il va nous surprendre. La barrière de la langue ne le gêne pas trop parce qu’on a beaucoup d’étrangers.

Cette saison, la troisième ligne de Clermont est très fournie. Ce déplacement à Toulouse est-il pour vous un match charnière pour la suite de la saison ?

Effectivement nous avons une troisième ligne dense. C’est une opportunité pour moi de montrer ce que je peux apporter au collectif.