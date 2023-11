Dans une fin de match serrée, c'est Castres qui s'est imposé contre le Stade toulousain, 31-23. Avec ce succès, les Tarnais reviennent à égalité, sur le trône du championnat, avec le Stade Français Paris et le Racing 92. Pas assez consistant, le champion de France en titre sort du top six.

On le sait chaud, mais le derby entre Castres et Toulouse, saison après saison, vaut toujours le coup d'œil. Aussi bien en tribunes, où les supporters ont mis une sacrée ambiance, que sur le terrain, où les joueurs ont répondu dans l'intensité. Face à des Toulousains imprécis (plus de dix en-avant) et indisciplinés (quatre fautes en mêlée), Castres a mieux négocié ce derby (31-28).

Avec ce succès, la bande à Davidson s'installe dans le top six (3e, 23 points) et prend cinq points d'avance sur Toulouse (7e, 18 points). Les Tarnais ont frôlé le bonus offensif (quatre essais à deux).

L'éclair de Popelin face à la résistance toulousaine

Emportés par un public électrique, les Castrais ont commencé cette rencontre avec un surplus d'envie. Omniprésents, Staniforth et Nakarawa ont resserré la défense adverse. La bande à Mola a plié, mais n'a pas rompu, hormis en mêlée. Popelin en a profité pour ouvrir la marque (3-0, 16e). Un score qui ne disait rien de la domination totale des locaux.

Embarqué dans un début de match délicat, Ramos a manqué sa première tentative à 45 mètres, avant de régler la mire, une minute plus tard, de plus près (3-3, 19e). Finalement, les Tarnais ont piqué au moment où l'on s'y attendait le moins.

Dans une partie globalement maîtrisée, Castres s'est offert Toulouse à Pierre-Fabre et confirme son excellent début de saison.



Sur une touche à 40 mètres de l'en-but, l'alignement a dynamisé le ballon avec Arata. Le demi de mêlée a servi à hauteur Popelin. L'ouvreur a mystifié Dupont d'un crochet intérieur, avant de passer les bras pour Cocagi. Lancé, le Fidjien a parfaitement joué le deux contre un avec Hulleu pour un essai d'école, en première main (10-3, 22e).

Après avoir beaucoup donné, les partenaires de Babillot ont connu un coup de moins bien. Toulouse s'est nourri de l'indiscipline adverse (7 pénalités concédées par le CO en première période) pour réduire l'écart à la marque par la botte de Ramos (33e et 40e, 10-9). Dominés pendant une grande partie de la première période, les Haut-Garonnais ont bien négocié la pression de Pierre Fabre.

Castres a tremblé avant la charge de Wilfrid Hounkpatin

Le dicton veut que le jeu de mains soit réservé aux Toulousains, et pourtant ! Après un échange de ping-pong rugby, les Castrais ont relancé depuis leur partie de terrain. Ardron a attaqué la ligne et a réalisé un bras enroulé pour Cocagi. Le Fidjien a fait vivre le ballon avec Séguret, puis Hulleu. En visant le poteau, le premier marqueur de cette partie est parvenu à remettre à l'intérieur pour Cocagi, qui a bien suivi cette action (17-9, 45e). Dans un gros temps fort, en force, Staniforth a offert un bonus offensif provisoire pour son équipe (24-9, 56e).

Ce fut avant le réveil toulousain. Les ouailles de Mola ont remis la marche avant grâce aux mauls portés. Sur l'un d'entre eux, Nakarawa a écroulé l'édifice. Mathieu Raynal, avec l'aide de la vidéo, a décidé d'accorder un essai de pénalité (24-16, 59e). Le deuxième ligne castrais a été logiquement averti. Six minutes plus tard, sur la même phase, Cramont a bénéficié de l'apathie de Papali'i pour filer dans l'en-but (24-23, 65e).

À égalité numérique après l'entrée de Maravat à la place de Nakarawa, Castres a su gérer la fin de partie. L'entrée du banc a été capitale pour les Tarnais. Dans son style caractéristique, en imitant Staniforth, Hounkpatin a scellé le succès des siens (31-23, 73e). En fin de partie, les coéquipiers de Cocagi ont cherché le bonus offensif, sans y parvenir.

Dans une semaine, Castres se rendra sur la pelouse de Toulon, vainqueur ce jour à Clermont pour un choc du haut du tableau. Le même jour, Toulouse n'aura pas le droit à l'erreur lors de la réception de l'ASM.