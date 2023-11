Killian Tixeront a trouvé un accord pour prolonger son contrat avec Clermont. Selon nos informations, le jeune troisième ligne sera jaune et bleu jusqu'en 2026 avec une année en option.

L'enfant du club ne quittera pas le cocon. En fin de contrat cette saison, Killian Tixeront a trouvé un accord pour prolonger à Clermont. Selon nos informations, le jeune troisième ligne (21 ans) restera au moins jusqu'en 2026 avec une année en option dans le club auvergnat. Pur produit de la formation clermontoise, le flanker s'est notamment distingué avec le statut de capitaine des Bleuets entre 2021 et 2022. Très utilisé par Christophe Urios cette saison, "Tix" a participé aux sept premières journées du Top 14 et a marqué un essai face à Toulon.

Toulon a livré un match titanesque à Clermont et s'impose au Michelin (30-27). Avec une équipe largement remaniée, le RCT réalise un gros coup à l'inverse de l'ASM qui perd son premier match à domicile.



Un accord qui arrive à point nommé et qui soulage le jeune flanker dont l'ambition première était de rester à l'ASM. Cette prolongation densifie à nouveau la troisième ligne montferrandaise. Pour rappel, Lucas Dessaigne a également prolongé jusqu'en 2027 et Clermont pourra toujours compter sur Marcos Kremer, Peceli Yato Alexandre Fischer et Pita Gus Sowakula. L'avenir de Fritz Lee en Auvergne est encore incertain.