En marge de la présentation du plan stratégique de la LNR pour la période 2023-2027 où le volet médical a longuement été présenté, le troisième ligne centre du XV de France Grégory Alldritt, en pleine période de repos, a témoigné de l’importance d’une prise de conscience générale de la santé des joueurs. Il a aussi évoqué la nouvelle aide financière débloquée par la LNR pour améliorer la qualité de l'arbitrage.

Quand vous avez décidé de faire un break à l’issue de la Coupe du monde, votre partenaire Antoine Dupont a lui décidé de se lancer dans la préparation des Jeux Olympique avec l’équipe de France à 7. N’y-a-t-il pas un risque pour lui ?

Chaque joueur est différent. On l’a bien vu après notre élimination en quart de finale de la Coupe du monde, certains ont voulu rejouer immédiatement, d’autres ont pris trois ou quatre semaines de vacances. Chacun son ressenti. Antoine a envie de jouer. L’opportunité de disputer des Jeux Olympiques c’est quand même sympa. J’espère que ça se passera bien pour lui.

Les saisons sont de plus en plus longues pour les joueurs. On annonce la création d’une Coupe du monde des clubs. Qu’est ce que cela vous inspire ?

Il ne faut pas non plus faire n’importe quoi. Apparemment, on ne cherche pas à réduire le nombre de matchs au niveau international. Au contraire. La LNR doit prendre des décisions, comme celle qui vient d’être annoncée, de geler par exemple le Salary Cap pour avoir des effectifs suffisamment étoffés et de qualité, afin d’avoir des plages de repos et de travail. Il faut prendre des décisions pour protéger les joueurs et leur permettre de ne pas avoir à jouer tout au long de la saison.

Les internationaux ? C’est normal que les mecs ne soient pas immédiatement performants

Dans ce plan stratégique, il y a un volet sur les risques psychologiques. Est-ce que cela légitime les demandes des joueurs de prendre un peu plus de repos pour une meilleure gestion du plan mental ?

C’est une problématique qui est présente dans les vestiaires. Je n’y ai pas été directement confronté. Mais c’est quelque chose qui existe à tous les niveaux, même dans les divisions inférieures. Il faut donc aider tous les clubs, quel que soit le niveau.

Quand on voit la difficulté des internationaux à rebondir en Top 14, cela vous conforte-t-il dans votre choix d’avoir fait un pas de côté ?

De nombreux joueurs ont tout de même coupé trois à quatre semaines, il leur faut donc relancer la machine. C’est normal que les mecs ne soient pas immédiatement performants. Tout le monde ne s’en rend pas forcément compte, mais la saison est extrêmement longue. Il faut prendre le temps, le pic de forme arrivera plus tard dans la saison.

Je me sens déjà mieux. J’ai moins mal au genou, je n’ai plus de souci avec mon épaule, ni avec mon ischio

Etes-vous inquiet du début de saison poussif du Stade rochelais ?

Non, pas du tout. Nous avons perdu un match à domicile. L’an passé, nous en avions perdu deux ou trois. Certes, il ne faut pas laisser l’écart trop grandir, mais nous sommes huitième à sept points du premier. La saison est encore longue, il va se passer encore plein de choses.

Vous sentez-vous prêt à revenir début janvier ?

Aujourd’hui, je me sens déjà mieux. J’ai moins mal au genou, je n’ai plus de souci avec mon épaule, ni avec mon ischio. C’était important d’évacuer tout ça. Je suis un programme physique quotidien. Je fais tout pour être en meilleure forme qu’il y a un mois.

Quand on voit qu’il n’y a que quatre arbitres français professionnels, ce n'est juste pas possible

Êtes-vous aujourd’hui globalement satisfait d’avoir fait ce choix de prendre un temps de repos important ?

On fera le bilan à la fin. Mais je pense que c’était important que cela relève d’un choix personnel. J’ai pu choisir, en lien avec mon club, la durée de cette période. C’est quand même mieux que d’être contraint de ne pas jouer à cause d’une blessure. Je suis sûr qu’au final, ce sera une bonne décision.

Dans le plan stratégique de la LNR, une aide financière a été débloquée pour améliorer la qualité de l’arbitrage. Qu’en pensez-vous ?

L’arbitrage était un peu le parent pauvre du rugby professionnel. Or, au regard des enjeux en Top 14, l’arbitrage est un facteur important. Or, quand on voit qu’il n’y a que quatre arbitres français professionnels, ce n'est juste pas possible. On doit leur donner les meilleures conditions de travail possibles pour qu’ils soient le plus performant possible le week-end. Je comprends tout à fait qu’il ne soient pas toujours au top sachant qu’ils ne travaillent pas dans de bonnes conditions.