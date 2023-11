À la peine durant presque une heure, les Rochelais ont subitement changé de visage pour infliger un 17-0 aux Bordelais. Le changement de charnière, avec les entrées de Teddy Iribaren et d'Hugo Reus, a changé le match pour permettre aux Maritimes de s'imposer 25-21.

Pendant 40 minutes, cette affiche du dimanche soir a donné envie de zapper ou de quitter le canapé pour aller confortablement s’allonger dans le lit. Durant une mi-temps, la rencontre s’est résumée à des imprécisions techniques, des fautes de mains, des échecs des buteurs, le tout des deux côtés. Avec, évidemment, de nombreux coups de sifflet que l’arbitre du jour a dû donner, interrompant fréquemment le jeu. Une deuxième rencontre pleine d’ennui se profilait pour les inconditionnels de Marcel-Delandre, après la rencontre du week-end d’avant contre Bayonne, certes disputée sous des conditions climatiques dantesques. Mais cela aurait pu être bien pire pour les gens vêtus de noir et de jaune.

Reus prend son pied

Au retour des vestiaires, les Bordelais ont, enfin, emballé la rencontre. Après un point de fixation fait par Tevita Tatafu au centre du terrain, Nicolas Depoortere a bénéficié d’un retour intérieur de son ailier Damian Penaud pour partir crucifier Teddy Thomas et aplatir sous les poteaux (47e). Ensuite, après une action très confuse, Matthieu Jalibert, enfin décisif dans le jeu lors de cette rencontre, envoyait Damian Penaud à l’essai (54e). Certes, le néo-Bordelais a bénéficié de plusieurs rebonds favorables mais le résultat est là, il est à la réception d’un subtil coup de pied de son ouvreur et il a marqué son premier essai sous ses nouvelles couleurs. 21-8 en faveur de l’UBB, le match était lancé.

C’est le moment choisi par Ronan O’Gara pour changer sa charnière. Exit Tawera Kerr-Barlow et Antoine Hastoy très peu inspirés jusque-là et coupables de plusieurs imprécisions techniques. Teddy Iribaren et Hugo Reus ont fait leurs entrées sur la pelouse. Seulement quelques secondes après, le demi de mêlée remplaçant a contré un jeu au pied de son vis-à-vis Maxime Lucu, dans les 22 mètres bordelais. Les Rochelais ont écarté, Hugo Reus et Brice Dulin ont réalisé deux passes sur un pas pour envoyer UJ Seuteni à l’essai (57e). La révolte des Maritimes venait de commencer.

Menés de treize points à vingt-cinq minutes du coup de sifflet final, les Rochelais ont terminé en boulet de canon pour se défaire de l'UBB !



Le film du match > https://t.co/q9qJmvz9kZ pic.twitter.com/6n5AWmqRJq — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 19, 2023

Après un nouveau ballon porté de Pierre Bourgarit, qui s’offrait un doublé, les Rochelais prenaient les devants au score et Deflandre pouvait souffler un bon coup. Une dernière pénalité réussie par Hugo Reus permettait aux Maritimes de prendre quatre points d’avance et de s’imposer 25-21.

Une semaine après avoir offert la victoire au Stade rochelais d’une lointaine pénalité contre les Basques, il a encore montré qu’il pouvait être fiable face aux perches, avec des tentatives pas toujours évidentes, et qu’il ne tremblait pas dans les moments cruciaux. Il a aussi été à l’aise dans le jeu courant, à l’image, donc, de sa passe sur un pas sur le premier essai. À son déboire, une pénalité largement dans ses cordes en fin de match qui aurait évité des sueurs froides aux siens.

Son compère de la charnière, Teddy Iribaren, a, donc, permis au sien de marquer leur deuxième essai en châtiant Maxime Lucu, mais a aussi insufflé un vent de rébellion aux siens, cornaquant bien ses avants, à l’image du ballon porté victorieux. Dans l’avancée, les Rochelais n’ont pas concédé la moindre pénalité dans le deuxième acte, leur point faible durant les quarante premières minutes, à l’image du carton jaune de Levani Botia qui a coûté dix points. Après plusieurs performances décevantes, Teddy Iribaren a, peut-être, lancé son aventure rochelaise. Celle d’Hugo Reus ne devrait faire que commencer…