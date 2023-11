Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct la rencontre opposant Castres et Toulouse, dans le cadre de la septième journée de Top 14.

La 7e journée est celle des derbys. Et ce match opposant Castrais et Toulousains en est bien un, tant la rivalité entre les clubs du Tarn et de la Haute-Garonne est forte.

D'un côté, le Castres olympique réalise un début de saison plus qu'encourageant, avec quatre victoires dont une à La Rochelle, pour deux défaites.

Juste derrière, à la cinquième place, pointe le Stade toulousain, qui est dans les clous d'une qualification à la phase finale, mais qui n'a pas encore trouvé tous ses repères dans le jeu.