Les Castrais ont signé un succès très mérité au détriment de Toulouse (31-23). Adrea Cocagi, le centre fidjien a brillé de mille feux. Antoine Dupont, très observé, évidemment, n’ a pas joué les maestros comme il en a l’habitude.

Les Tops

Adrea Cocagi

Le trois-quart centre fidjien a marqué un essai d’assassin. Une attaque de plus de soixante mètres où il toucha deux fois le ballon. Il n’y eut pas que ça, une série de coups de boutoir en tous genres. Et un plaquage énorme d’entrée de jeu sur Costes. On allait oublier son intervention lumineuse sur l’essai de Hulleu.

Pierre Popelin

Le demi d’ouverture transfuge de La Rochelle a justifié la confiance que lui offre Jeremy Davidson. Il fut à l’origine de l’essai de Nathanaël Hulleu, par une première percée en laissant un bristol à Dupont. On n’écrira pas qu’il réussit cent pour cent de ce qu’il entreprit, mais sa production fut très globalement positive.

Tyler Ardron

En ce moment, le numéro 8 canadien marche sur l’eau. Il réussit un off load des familles qui aboutit à l’essai de Adrea Cocagi. Il fit planer sa menace habituelle dans les airs en perturbant l’alignement adverse. Du grand art pour ce joueur qui s’affirme de jour en jour et à qui il ne manque qu’une équipe nationale de haut niveau pour avoir la notoriété qu’il mérite.

Dans une partie globalement maîtrisée, Castres s'est offert Toulouse à Pierre-Fabre et confirme son excellent début de saison.



Le résumé du match > https://t.co/DqwuSxs5Iw pic.twitter.com/HzZ7YalWx1 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) November 18, 2023

Tom Staniforth

Match énorme du deuxième ligne australien. Il fut proprement énorme dans le combat et sur les percussions. Un travail de soutier avec néanmoins pas mal de ballons touchés et un essai en forcé évidemment sur pénalité jouée à la main. Une partition de niveau international.

Guillaume Cramont

Bienheureux les Toulousains. Leur troisième talonneur est un drôle de fer de lance. Il a marqué un essai sur ballon porté, il a plusieurs fois donné du gaz aux séquences toulousaines. Il a montré qu’il avait le niveau d’un titulaire du Top 14. Une vraie satisfaction pour Ugo Mola.

Les Flops

Antoine Dupont

Le phare du rugby français était repositionné à l’ouverture. Disons le tout de suite, sa prestation ne fut pas une réussite. Sa première mi-temps fut marquée par des courses en travers, une insuffisance en défense sur l’essai de Hulleu (un bristol de Popelin), une passe au pied qui ne s’imposait pas. On le crut neutre en deuxième mi-temps, mais il nous gratifia quand-même d’un joli 50-22. Rien de grave, mais Antoine Dupont nous a rappelé que la perfection n'est pas de ce monde.

Dorian Aldegheri

Le pilier international entré en cours de jeu, n’a pas vraiment impressionné son monde. Il a été pénalisé à trois reprises, dont deux fois sur mêlée. Il ne provoqua pas le sursaut Toulousain que les supporteurs attendaient en fin de rencontre.

Thomas Ramos

L’arrière international fut aussi en dessous de son niveau habituel. Il manqua un coup de pied dans ses cordes. Il fut l’auteur d’une relance mal inspirée qui aboutit au dernier essai castrais. Il ne fut pas spécialement dangereux ballon en main.