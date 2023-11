Arrivé en qualité de joker coupe du Monde, Alun Wyn Jones jouera le dernier match de son immense carrière à Clermont. Plusieurs acteurs des Rouge et Noir ont salué "l’apport" du recordman des sélections au niveau international.

Comme un symbole, à la fin de l’entraînement collectif, l’un de ses derniers, Alun Wyn Jones a offert une petite touche de nouveauté au cri de guerre du vestiaire varois : trois hurlements à base de « Tou-lon », entrecoupés d’applaudissements. À quelques jours du au revoir, il a résonné un peu plus fort dans le cercle formé par les joueurs. Auprès de nos confrères de Var-Matin, l’ancien capitaine du XV de Poireau a annoncé officiellement qu’il allait ranger les crampons. "Pour être honnête, j’aurais terminé ma carrière à la coupe du Monde si j’avais été sélectionné... Mais j’ai eu la chance de venir à Toulon pour la terminer ici."

Une rigueur poussée à l’extrême

En mal de grands gaillards durant la coupe du Monde, Pierre Mignoni et ses dirigeants ont tendu la main à Alun Wyn Jones, arrivé par surprise du côté du Campus RCT. Si le directeur varois savait qu’il ne "pouvait plus donner 80 minutes" en compétition, cette opportunité ne pouvait être manquée. "À l’image de sa carrière, il a apporté à ce groupe, car c’est un immense professionnel. Il a été déterminant pour lancer cette saison dans l’attitude apportée au quotidien, et notamment dans l’éthique de travail. Cette équipe en avait besoin. Je le voulais absolument avec nous. On a capitalisé sur son passage. On savait son âge, mais on savait aussi que c’était un guerrier, un combattant. Quel joueur brave ! Aujourd’hui, je lui dis merci."



Dithyrambique envers le natif de Swansea, le manager s’est lâché à une confidence. "On aurait voulu l’avoir avant, à Toulon. On l’avait contacté avec Bernard Laporte... Ça n’a pas été possible, mais son destin l’a quand même amené ici. Je suis fier de l’accompagner dans son dernier match." Teddy Baubigny (25 ans) a également beaucoup appris au contact du diable rouge. "C’est l’exemplarité au quotidien. C’est un mec qui arrive tôt au centre, qui s’entraîne fort, toujours. Il a mis beaucoup d’engagement, et a été dévoué pour l’équipe. C’est un vrai professionnel également en dehors, notamment en termes de soins. On a pu voir qu’il faisait tout plus haut que la moyenne."

Une aura marquante et prégnante

Du haut de son presque double mètre et de ses plus de 120 kilos, la carcasse de l’ancien membre des Ospreys a également pris une place importante dans le vestiaire varois. "Avec son nombre de sélections, a exposé Rabut, il est le plus grand joueur avec qui j’ai joué. Même si je suis grand, son poste n’est en revanche pas celui en qui je m’identifie (rires). Mais, c’est un très grand joueur !"



Intronisé néo-capitaine en l’absence de Charles Ollivon et de Baptiste Serin, Baubigny a pu s’appuyer sur les conseils avisés de son futur ex-partenaire. "On a parlé maintes fois de ce rôle. Il me laissait beaucoup de place parce qu’il respectait le fait que je le sois. Mais, je trouve qu’un mec comme lui à son mot à dire dans le vestiaire. Tout le monde l’a écouté. Sa parole est précieuse. A titre personnel, je suis souvent allé vers lui pour avoir son ressenti. Ce n’est pas des choses techniques propres au rugby, mais ce sont des discussions sur comment bien cibler la parole, les mots-clefs à choisir, et la manière de les exprimer pour permettre à l’équipe de bien se concentrer. Il a été bénéfique, et très volontaire."

Alun Wyn Jones va jouer son cinquième match avec Toulon avant de quitter la Rade. Icon Sport

Un partage d’expérience utile pour la jeunesse varoise

Au Campus RCT, il n’a pas été rare de voir Jones, casquette vissée sur la tête, distiller des conseils aux « minots » du cru. Il a ainsi beaucoup insisté concernant les positions à adopter sur les renvois adverses, et la communication avec les lifteurs. "Il a fait beaucoup de transmission, a ajouté Mignoni. Pour l’anecdote, sur un jour de repos, il est venu aider Sergio (Parisse, NDLR) à faire des skills pour nos jeunes et pour des mecs qui ne sont pas toujours dans le groupe."



En touche, un secteur où Toulon n’a pas connu de constance ces dernières années, le grand Alun Wyn a apporté son expertise. "Pour les mecs comme Matthias (Halagahu, NDLR) et Adrien (Warion, NDLR), il a beaucoup donné. Sur la touche, il est très exigeant sur la qualité des lifts. Le groupe s’est aperçu qu’on pouvait lober des sauteurs à cause de ça. Il a également insisté sur la vitesse des lancers. Il a fait cela tout en restant à sa place et en laissant Sergio dans son travail." En bref, donner sans compter, mais sans brusquer.

Une unanimité qui aurait pu éviter une sortie anonyme, en milieu de saison, loin de son nouveau temple ? "Il y a eu une tentation, a avoué Mignoni. Je l’ai piqué deux ou trois fois. Mais c’est un homme sage, qui sait prendre ses responsabilités. Il m’a dit : « C’est bon, Pierre… » suivi de son sourire gallois…" À ses équipiers de le faire rire une dernière fois sur un terrain, samedi, au Michelin.