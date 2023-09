Pour tout savoir sur Charles Ollivon

Découvrez Charles Ollivon, le troisième ligne du XV de France et de Toulon. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Age : 30 ans Taille et poids : 1.99 m et 108 kg Poste : Troisième ligne Sélections : 35 sélections Club : Toulon Palmarès : Challenge Cup 2023 (Toulon), Oscar d'Argent 2020 Midi Olympique Son parcours Né à Bayonne, Charles Ollivon est un Basque pur jus. Il fera ses premiers pas dans le rugby au Saint-Pée Union Club alors qu'il n'a que cinq ans. Il rejoint ensuite l'entente de la Nivelle avant de faire le grand saut et de rejoindre l'Aviron bayonnais, dont il est fan depuis toujours. À 20 ans, il joue son premier match de Top 14, face à l'UBB. La saison suivante, en 2014, il est appelé par Philippe Saint-André et dispute ses premiers matchs sous le maillot des Bleus. Suite à la relégation de l'Aviron, il rejoint le RCT en 2015. Depuis, il s'est imposé comme un cadre sur la Rade. Ses points forts C'est simple, le Toulonnais semble savoir tout faire. Un roc défensivement parlant, avec un taux de réussite aux plaquages extrêmement élevé, très bon en touche, il est aussi tranchant offensivement. Alliant férocité et élégance, Charles Ollivon est un troisième ligne modèle. Son expérience des grands rendez-vous sera elle aussi un atout précieux dans les matchs décisifs. Lui et la Coupe du monde 2023 Charles Ollivon arrive comme un titulaire en puissance avant la Coupe du monde. Installé en troisième ligne avec Gregory Aldritt et François Cros, il devrait débuter lors du match d'ouverture. Indéboulonnable en numéro 7, il risque de jouer tous les matchs importants et ainsi se rattraper après avoir raté pour cause de blessure le grand chelem de 2022. Au bout de l'effort, le roi Charles voudra aller chercher sa couronne.