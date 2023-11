Toujours avant-dernier de Top 14 avec une cinquième défaite encaissée après six journées, le champion de france 2022 pique sa crise.

On a longtemps cru qu’aucun membre du staff montpelliérain ne se présenterait en conférence de presse. Une bonne heure après le coup de sifflet final, alors que les Clermontois étaient déjà remontés dans leur bus pour un voyage retour qui s’annonçait mémorable, on nous annonçait que ledit staff était enfermé dans un bureau, à huis clos. Et que personne ne savait quand il en sortirait. Mais comme tout journaliste se doit d’avoir de la patience, on a attendu. Une heure et demie après le coup de sifflet final, le manager Richard Cockerill a fini par se présenter, s’excusant au passage pour le retard. Ses yeux bleus ne cachaient pas sa mine marquée par l’inquiétude : normal, puisque son club était toujours avant-dernier de Top 14 après six journées de championnat avec une seule victoire, remportée contre un Stade rochelais – qui lui aussi connaît un début de saison chaotique - et désormais deux défaites à domicile de la saison. Un lourd bilan après six journées…

Cockerill approché par la Géorgie

On demanda à l’ex-talonneur anglais s’il ressentait de la colère : « Nous sommes déçus, oui. Pendant cinquante minutes, l’état d’esprit n’y est pas. Pas de tactique, pas d’énergie et beaucoup de fautes. Le match n’est pas bon mais il faut rester ensemble dans la semaine qui arrive pour préparer Perpignan. C’est la responsabilité de tout le monde mais la mienne en premier. » On lui demanda aussi si son club sombrait dans la crise : « Une crise ? Non. Je reste avec les joueurs, je reste avec le club. Mon boulot est de trouver la solution, c’est ma responsabilité. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Je suis l’entraîneur, c’est ma faute. »

Et pour finir, on lui demanda s’il se sentait menacé : « Cela ne dépend pas de moi. Je préfère parler du match et des joueurs mais ce n’est pas la question qui doit se poser maintenant. »

Une heure plus tôt, le président de Montpellier, Mohed Altrad, l’assurait devant la caméra de nos confrères de Canal + : « Parmi les choses que j’ai apprises dans le rugby, c’est qu’il ne faut pas s’affoler. Qu’est-ce qui vous dit que si on change tout ce sera mieux ? Les coachs, d’après moi, ont fait tout ce qu’il fallait faire. Peut-être faut-il tout simplement un peu de patience. »

On sait toutefois que la patience du boss de Montpellier a des limites. Selon nos confrères de Sud Radio, ce dernier aurait convoqué une réunion avec le staff. Celle-ci aurait duré une heure et demie. En cas de limogeage de l’Anglais, la Géorgie s’intéresserait de près à son profil pour prendre les commandes des Lelos. À Montpellier, le staff pourrait enregistrer le renfort d’Antoine Battut qui s’occupera de la touche. Pas les conditions idéales pour un retour au bercail, pour celui qui avait porté le maillot héraultais de 2014 à 2017.