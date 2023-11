Cette semaine, dans les rues de Toulon, les supporters du RCT avaient réclamé “XV Guerriers”. Ils en ont vu 23, ce soir sur la pelouse de Mayol, face au Racing 92, ce dimanche 12 novembre (victoire 31-26).

Bien décidés à répondre à leur public, les Toulonnais démarrent fort ce match, face à leur bête noire. Un Racing qui les a battu lors des quatre dernières confrontations.

Après deux petites minutes de jeu, un premier 50-22 du colonel Serin place ses hommes dans le camp adverse. Après de longues séquences de pilonnage, tantôt au près, tantôt sur les extérieurs, les soldats parviennent à trouver la faille. Et Alainu'uese inscrit le premier essai du match, en coin (9e, 5-0).

Pourtant devant de 16 points à la mi-temps, le RCT se fait peur face au Racing 92 et l'emporte difficilement ! #Top14 #RCTR92



Dix minutes plus tard, et alors que les Franciliens ont très peu vu le ballon depuis le coup d'envoi, Serin double la mise (20e, 15-0). Il est à la réception d'une touche vite jouée par Lolesio, suite à une imprécision de Spring à cinq mètres de sa ligne de Max Spring.

Pour ajouter du malheur à leur malheur, ils voient sortir prématurément Baptiste Chouzenoux, puis son remplaçant, Fabien Sanconnie. Rien ne va pour des Franciliens dépassés et dénués de possession. Mais sur un éclair, la recrue anglaise Henry Arudell sort de sa boîte et casse la ligne défensive du RCT à 40 mètres de l'en-but. Sa pointe de vitesse fait le reste (37e, 18-7). Toulon ajoute un nouvel essai et vire en tête à la pause (40e, 25-7) après quarante premières minutes séduisantes.

D'un plongeon artistique, Tuicuvu offre l'essai du bonus offensif dès le retour des vestiaires (44e, 28-7). Les soldats toulonnais sont irrésistibles, dominants dans les zones de ruck et agressifs en défense. Dans les tribunes, le public apprécie le sursaut d'orgueil de ses guerriers, mais ne jette pas encore les journaux en l'air. Et il a bien raison. Car en dix minutes, passé l'heure de jeu, les visiteurs se réveillent. Ils commençaient déjà à reprendre le contrôle du ballon depuis quelques minutes, ils ne donnent plus aucune miette au RCT, à présent. Par deux fois (61e et 69e), Henry Arundell laisse sa carte de visite à la défense. Entre temps, le sérial marqueur Thomas Laclayat inscrit un essai tout en puissance (64e). A dix minutes du terme, le Racing n'est plus qu'à cinq points. Et vient de faire une remontée aussi inattendue que spectaculaire.