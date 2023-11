Comme attendu, Patrice Collazo n'est plus l'entraîneur du CA Brive. Le club l'a annoncé par un communiqué. Le nom de son remplaçant n'est pas encore connu.

Ce n'était plus qu'une question de jours, ou même d'heures. Après la défaite du CA Brive au stade Amédée-Domenech contre Soyaux-Angoulême, la situation du manager corrézien Patrice Collazo était devenue inconfortable, voire intenable. Les rumeurs circulaient bon train concernant l'avenir de l'ancien entraîneur de Toulon ou du Stade rochelais. Le club corrézien a communiqué ce lundi après-midi, via un communiqué. "Le CA Brive annonce le départ d’un commun accord de son manager sportif Patrice Collazo avec effet immédiat. Le club tient à remercier Patrice Collazo pour son travail depuis son arrivée en décembre 2022. Arnaud Mela, entraîneur en chef, le staff sportif et l’ensemble des joueurs poursuivent leur travail pour préparer les prochaines échéances."

Brive n'a pas communiqué sur le nom de successeur de Patrice Collazo. Mais un nom semble tenir la corde : celui de Pierre-Henri Broncan. Le prochain homme fort du CAB aura sans doute lui aussi l'objectif qu'avait Patrice Collazo en début de saison : ramener Brive en Top 14, une saison seulement après la descente.