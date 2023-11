Patrice Collazo vient d'être limogé de son poste d'entraîneur de Brive. Arrivé en décembre 2022 à la tête du CAB, l'ancien manager de La Rochelle et Toulon paye des résultats en dents de scie, en ce début de saison. Pour le remplacer, la piste Pierre-Henry Broncan a été activée.

Le couperet est tombé pour Patrice Collazo, qui n'est plus l'entraîneur de Brive, comme l'a annoncé L'Équipe ce lundi. Fragilisé par la défaite du CAB face à Soyaux-Angoulême (10-16) vendredi dernier, le manager corrézien ne sera resté que onze mois à Brive. Arrivé en décembre 2022, Collazo et ses hommes avaient réalisé plusieurs coups de force en Top 14 mais n'avaient pas réussi à se maintenir en dans l'élite la saison dernière. De retour en Pro D2, les Coujoux ont connu un début de saison mitigé et pointent désormais à la huitième place du championnat.

Broncan en pôle

Des résultats loin d'être satisfaisants pour les dirigeants brivistes qui avaient déjà adressé un ultimatum à leur entraîneur plus tôt dans la saison. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le CAB, Patrice Collazo quitte donc le CA Brive sans avoir réussi à inverser la tendance. La question du successeur se pose alors et un nom ressort : celui de Pierre-Henry Broncan. Des discussions ont lieu entre les deux parties depuis plusieurs semaines et l'ancien manager de Castres est en pôle pour être le successeur de Collazo en Corrèze.

Finaliste du Top 14 avec Castres en 2022, Broncan avait été remercié par le CO l'année d'après à cause d'un manque de résultats. Il avait ensuite été l'adjoint d'Eddie Jones au sein de la sélection australienne lors d'une Coupe du monde décevante. Grand favori de la Pro D2 en début de saison, Brive a besoin de stopper la spirale négative du club pour retrouver des ambitions à court terme.