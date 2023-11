Lundi, le CAB a officialisé le départ "d'un commun accord" de son manager sportif Patrice Collazo. Un choix qui traduit un échec, seulement onze mois après l'arrivée de l'ancien Toulonnais en Corrèze. Retour sur un acte manqué.

Patrice Collazo n'est plus l'entraîneur de Brive. Annoncé en début de semaine par le CAB, ce départ fait suite aux prestations décevantes de l'équipe depuis le début de la saison de Pro D2. Grand favori pour le titre, le club de Simon Gillham point à la huitième place du championnat après une nouvelle défaite, à domicile face à Soyaux-Angoulême. Collazo, arrivé en Corrèze en décembre 2022, n'aura donc été à la tête du CAB que onze mois. Un passage fait de hauts mais surtout de bas, ce qui laisse paraître un vrai constat d'échec.

Des débuts tonitruants

Après un début de saison catastrophique l'année dernière, Brive avait décidé de se séparer de son entraîneur Jeremy Davidson. Un homme était montré du doigt comme le successeur désigné : Patrice Collazo. Après son aventure avec Toulon, terminée en eau de boudin, le technicien était à la recherche d'un nouveau projet et s'est engagé avec le CAB le 22 décembre... l'avant-veille de la réception de Clermont. C'est en tribunes que l'ancien pilier international (1 sélection) a assisté au succès héroïque de ses nouveaux joueurs face à l'ASM. Une victoire acquise grâce à un essai transformé à la 89e minute.

\ud83d\udd34 Arrivé en décembre 2022 à la tête du CAB, l'ancien manager de La Rochelle et Toulon paye des résultats en dents de scie, en ce début de saison.



Les informations

Il était par contre sur le terrain le week-end d'après, pour le déplacement sur la pelouse d'un Lyon alors à la lutte pour le top 6. À la surprise générale, ses Brivistes l'avaient emporté au Matmut Stadium de Gerland (27-30). Transformés et transcendés, les Coujoux enchaînaient une troisième victoire de suite face à Toulon, l'ancien club de Collazo. À ce moment-là, Brive était treizième mais prenait sept points d'avance sur Perpignan, tout en revenant à deux petites unités de Pau. Seulement ils ne le savent pas encore mais les Brivistes ne prendront que deux petits points lors des trois mois suivants.

Une descente inexorable

Lors du match de la peur contre Perpignan, Brive a craqué en concédant une défaite décisive sur sa propre pelouse. Un revers dont les Coujoux ne sont jamais remis. Après le succès face à Toulon, ce sont d'ailleurs sept défaites de suites qui ont enfoncé les Brivistes. Malgré les victoires contre Pau et surtout à Montpellier en fin de saison, le CAB échouait à sept points de Perpignan et terminait dernier de Top 14. Une place synonyme de descente en Pro D2, soit une véritable catastrophe pour le club corrézien.

La saison de Top 14 est finie, il est désormais l'heure de faire le bilan de chacun des clubs en commençant par le CA Brive, dernier de la phase régulière

Un gros chantier a alors dû être effectué dans l'été pour pallier les départs de nouveaux cadres et tenter de réaliser un mercato cohérent pour la saison en Pro D2. Une mission qui, sur le papier, était réussie puisqu'avant le coup d'envoi de la saison 2023-24, Brive était largement favori pour le titre au sein de l'antichambre de l'élite. Pourtant très vite, Collazo et ses hommes ont découvert que rien ne serait simple en Pro D2.

La Pro D2, ce n'est pas facile !

Dès la première journée de cette nouvelle saison, Brive a montré qu'il avait les capacités pour être un gros de ce championnat mais quelque chose a manqué pour l'emporter à Agen (défaite 32-29). Même son de cloche deux semaines plus tard à Montauban (défaite 34-28). Heureusement pour eux, les Blanc et Noir assuraient jusqu'alors sur leur pelouse d'Amédée Domenech. La claque reçue à Valence-Romans était par contre un tournant. Balayés 45 à 10, les Brivistes ont semblé perdre toute leur confiance ce jour-là.

Défait dans son antre Brive s'est montré extrêmement imprécis et trop peu "tueur" face à des Angoumoisins qui, au contraire, ont été réalistes et héroïques pour s'offrir la victoire.



Patrice Collazo explique les raisons de cette contre-performance :

Cela s'est traduit par un succès (très) peu convaincant face au promu dacquois à Brive, avant un léger mieux contre Grenoble et à Rouen, alors qu'un ultimatum avait déjà été posé par les dirigeants à Collazo et son staff. Mais les difficultés du CAB ont été criantes ensuite à Aurillac et enfin contre Soyaux-Angoulême. C'est ce dernier revers, qui était le fruit d'un match encore très brouillon, qui a sonné le glas de l'aventure briviste de Collazo. Remercié en début de semaine, le manager n'aura donc jamais su redresser la barque et aura finit par couler avec Brive.