Défait sur sa pelouse Amédée-Domenech ce vendredi soir, le CA Brive s'est montré extrêmement imprécis et trop peu "tueur" face à des Angoumoisins qui, au contraire, ont été réalistes et héroïques pour s'offrir la victoire. Patrice Collazo est venu expliquer les raisons de cette contre-performance.

Patrice, Brive prend-il un gros coup sur la tête ce soir après cette défaite ?

On n’a pas gagné la partie d’échecs ce soir, En face de nous, on a eu une équipe de Soyaux qui maîtrise parfaitement la règle. On doit être bien plus cliniques. La première penaltouche, on se manque complètement. Et la dernière touche, c’est le seul ballon qu’on perd dans la zone de marque. Quand vous manquez plusieurs opportunités contre ces mecs, à la fin, vous vous retrouvez avec match perdu. Autant ils ont envoyé du jeu en première période, mais après ils nous ont resserré. Ce soir, j’ai l’impression qu’on s’assassine tout seul. On peut faire 200 temps de jeu, 200 percussions, si on n’est pas juste dans les moments forts, ça ne sert à rien. Soyaux nous a bien défendu les mauls mais ça se joue sur des moments clés.

On a pu remarquer que vous avez été dominés en mêlée. Est-ce aussi votre ressenti ?

Attention, on n’a pas perdu l’épreuve de force mais on n’a pas su s’adapter à l’interprétation de l’arbitre, c'est différent. On a une pénalité pour nous en zone de marque et on prend la mêlée. Je ne comprends pas trop ce choix à cinq mètres, j’avoue. Je pensais qu’on allait la jouer à la main puisqu’on avait travaillé ça pour varier. Finalement on prend mêlée, donc pour moi c’est un choix qui est confus. En touche on avait quasiment tous les ballons, à la main aussi on a montré qu’ont été capables d’avancer. J’ai l’impression qu’on se complique la tâche.

Votre équipe a accumulé les fautes de main ce soir...

Quand Mathis (Ferté) fait la passe à l’arbitre de touche, il y a autre chose à faire, il y a la ligne à cinq mètres. Un deux contre un qu’on ne donne pas aussi. Je fais quoi, je fais rentrer Bruce, Arnaud (Méla) pour la touche, moi en mêlée. Non, mais on peut tout reprendre. On en a manqué une constamment. On a beau travailler, on a beau bien défendre, marquer et ci et là, mais à la fin il en manque.

Les raisons de ces failles sont-elles mentales selon vous ?

Peut-être mais il y a l'exécution aussi qui est importante. Autant on est capable de mettre beaucoup d’énergie et d’intensité, autant on est capable sur un truc basique de se manquer. On n’a pas trop d'équilibre, soit c’est tout, soit ce n’est rien. La dernière touche, on va sauter dans une zone de saut qu’on n’a pas attaqué du match et il y a un mec qui s’oublie au lift. J’ai dit aux joueurs qu’il fallait qu’on construise notre match. Qu'il nous faudrait de la patience. Soyaux voyage bien, est bon en défense et maîtrise la règle. On ne pouvait pas aller plus vite que la musique. Les moments cliniques on ne les saisit pas. Mais ça ne reflète pas l’engagement qu'on peut y mettre par moments. C’est une victoire méritée pour Angoulême.

Vous êtes actuellement huitième au classement. Êtes-vous inquiet pour la suite ?

(Il réfléchit). À combien, à 25 points du haut (il ironise) ? Ouais, si on gagne on remonte. Tout le monde se tient. On est huitième, c’est factuel effectivement. Sur un match, on a perdu quatre places. Ce qui veut dire que si on gagne un, on remonte.