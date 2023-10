Le Top 14 a fait son grand retour ce week-end pour le compte de la quatrième journée. De la frustration de Rémi Picquette à la fierté de Thibaut Regard, voici le top des déclas !

Si c’est une douche froide ? Oui… Très, très froide

La Rochelle s'attendait à tout sauf à une défaite pour l'inauguration de sa nouvelle tribune. Les spectateurs du stade Marcel-Deflandre ont pris un véritable coup de massue, à l'instar de Rémi Picquette qui avait encore assez d'imagination pour caractériser ce revers frustrant. "Si c’est une douche froide ? Oui… Je ne l’ai pas encore prise mais ça va venir… Très, très froide."

On a tendance à ne pas rentrer méchamment dans nos matchs

Ambiance radicalement différente du côté de Lyon où le Lou a livré une démonstration en deuxième période face à Clermont. Copieusement malmenés dans le premier acte, les coéquipiers de Thibaut Regard doivent encore travailler leurs entames de matchs pour devenir encore plus redoutables. "On a tendance à ne pas rentrer assez méchamment dans nos matchs. Forcément, il y a eu une gueulante à la mi-temps. Le mot d’ordre, c’était de se mettre enfin à gagner nos collisions. Au moins, derrière ça, on a su faire preuve de caractère. Un match, c’est souvent sur la fin que ça se décide et l’équipe a répondu présent avec tout le gros apport de notre banc, qu’il faut féliciter" analysait le centre lyonnais.

Mené à la maison par Clermont, Lyon a fini par dérouler !



On joue comme si on avait le cul dans le confit

Les Clermontois, eux, peuvent nourrir d'importants regrets. Comme depuis un an à l'extérieur, l'ASM n'est pas parvenu à ramener une victoire en Auvergne et a surtout lâché en fin de match, alors que le score n'était que de 25-22 à un quart d'heure du terme. Christophe Urios a évacué la frustration de ses troupes. "La vérité, c’est qu’on en a pris 40, et que c’est un peu le même match qu’à Oyonnax. Nous, on n’est pas à l’aise avec l’inconfort, comme si on avait le cul dans le confit. Il va falloir qu’on le devienne".

Il faudra des années pour digérer le mondial

Auteur d'un essai et d'un retour réussi avec le maillot toulonnais, Gabin Villière veut tourner la page d'un Mondial bien triste. Comme beaucoup de ses coéquipiers, l'ailier du RCT a énormément de mal à évacuer la déception de cette élimination en quart de finale. "Il faudra du temps pour digérer le Mondial. Ce n’est pas en une ou deux semaines qu’on va le faire. Il faudra des années pour digérer. C’est une blessure… Mais, il faut s’engager avec Toulon. On a des objectifs à atteindre, et ces quatre mois avec l’équipe de France vont nous servir."

Gabin Villière a signé son retour à Toulon avec un essai. Icon Sport - Icon Sport

Le temps n'est plus notre allié

À Perpignan, la crise pointe déjà le bout de son nez. Après quatre rencontres, l'Usap n'a toujours pas connu le goût de la victoire et s'est lourdement incliné face à Pau, à domicile. Malgré ce contexte pesant, Mathieu Acebes se veut optimiste et croit en de jours meilleurs. "Je suis persuadé que cela va payer, je comprends la frustration de nos supporters. Je vois au quotidien notre effectif qui s’étoffe petit à petit, tout ne se fait pas d’un coup de baguette magique même si le temps n’est plus notre allié."