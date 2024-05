Avec la défaite de la Section paloise sur la pelouse de La Rochelle samedi soir, le Stade toulousain et le Stade français sont mathématiquement assurés de disputer la phase finale. Pour l'UBB, la qualification peut être validée ce dimanche soir, en cas de victoire à Paris.

Il aura donc fallu attendre la 23e journée pour avoir les deux premières équipes officiellement qualifiées en phase finale de Top 14. Avec la défaite d'une courte tête de Pau sur la pelouse de La Rochelle samedi soir, Toulouse et Paris sont mathématiquement assurés de disputer les joutes d'après-saison. Avec 74 et 67 points au sommet du classement, Toulousains et Parisiens devancent la Section, septième du classement, de plus de dix points à deux journées de la fin (Pau compte 56 points). Les Soldats roses ont en plus un match de moins par rapport aux Palois, puisqu'ils reçoivent l'Union Bordeaux-Bègles ce dimanche soir en clôture de la 23e journée.

Toulouse qualifié en demi-finale dès ce soir ?

Cet affrontement à Jean-Bouin, parlons-en. Si le Stade français est qualifié, ce match est important en vue de la course aux demi-finales directes. L'UBB, troisième, pourrait dépasser Paris en cas de victoire. Si vous êtes bons en calcul, vous en avez déjà déduit qu'avec quatre points en plus ce dimanche, Bordeaux-Bègles serait de son côté aussi automatiquement qualifié en phase finale.

Il est aussi intéressant de noter que grâce à son succès à Montpellier, Toulouse ne peut pas non plus être rattrapé par La Rochelle et Toulon. Ainsi, dans le pire des scénarios, les hommes d'Ugo Mola finiraient à la troisième place du classement et recevraient un éventuel barrage. Si l'UBB perd à Paris sans point de bonus, Toulouse serait directement qualifié en demi-finale. Ce scénarios permettrait aussi au Stade français d'assurer au minimum un barrage à domicile.