Revenu d’une coupe du Monde maussade à titre individuel, l’ailier a montré qu’il n’avait rien perdu de son talent et de son allant collectif. Une bonne nouvelle pour Toulon, en quête de leaders pour le prochain bloc.

Avant de quitter la scène de Mayol, Gabin Villière a ôté son casque, et quelques maux de tête en passant. Grand perdant de la Coupe du monde face à l’étoile filante Louis Bielle-Biarrey, le natif de Vire a souhaité, au terme d’une discussion avec Mignoni, replonger immédiatement dans la "machine à laver", dixit Serin, du Top 14. "Il faudra du temps pour digérer le Mondial, a avoué le concerné après cette rencontre. Ce n’est pas en une ou deux semaines qu’on va le faire. Il faudra des années pour digérer. C’est une blessure… Mais, il faut s’engager avec Toulon. On a des objectifs à atteindre, et ces quatre mois avec l’équipe de France vont nous servir."

Un réveil 904 jours plus tard !

En début de partie, l’ex-Rouennais a été un poison dans le jeu en l’air en obligeant ses adversaires à commettre deux en-avant de rang (1re, 4e). Malgré une pénalité pour une position de hors-jeu (13e), il s’est rapidement remis dans le droit chemin. Depuis son arrivée, Andrea Masi insiste sur le fait de voir des ailiers "proactifs". Le message est reçu. "On a de l’avancée, le ballon est rapide et Gabin m’appelle à l’intérieur, a présenté le dynamiteur Hervé. La défense était en train de reculer. J’arrive à rabattre le ballon sur l’intérieur, et je vois deux mecs à hauteur."

Le relais de Luc, "vous pouvez écrire qu’il dit souvent que je croque" (rires), a été décisif pour envoyer Villière à dam. En Top 14, il n’avait plus marqué à Mayol depuis le 8 mai… 2021 face à Toulouse. Il a d’ailleurs crié avant d’aplatir. Comme un soulagement ? "Je n’ai pas pensé à ça. À chaque match, je reste à ma place pour apporter au groupe. Si ce sont des essais, c’est parfait […]. C’est un plus de marquer, ce n’est pas ce qui fait que c’est un bon match."

Un déchet lié à un manque de "patience"

Parce qu’il aurait pu être meilleur s’il avait été plus précis dans la globalité. "Gab" a été en retard sur une couverture qui aurait pu coûter cher (33e), et a servi, avec un temps de retard et maladroitement Luc, sur une situation de deux contre un (36e). Une action qui symbolise son côté altruiste. Un pied de nez au staff des Bleus, qui l’avait sorti du circuit après l’Uruguay pour une prestation jugée trop personnelle ? On ne saura jamais… On ne connaîtra jamais, aussi, son destin s’il avait bénéficié d’un bon rebond à la suite d’un jeu au pied inspiré de Luc (43e). On s’avancerait presque en disant qu’il avait le doublé à portée de tir. "Il est comme tous les ailiers, c’est un addict de la ligne, a plaisanté Mignoni. Ça me fait plaisir. Mais il a encore besoin de repères et de temps de jeu. Il a manqué de patience pour finir les coups." Élu homme du match par les afficionados des Rouge et Noir, Villière s’est dit prêt à "enchaîner" dans les semaines à venir pour gommer ces imperfections. Et les doutes des dernières semaines.