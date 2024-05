Dans les colonnes du Midi Libre, l’édile de la cité biterroise Robert Ménard est revenu sur les finances du club de la ville, dont la mairie est propriétaire. Il a aussi avoué être en négociations avec deux groupes de repreneurs pour le rachat du club.

Tout Béziers se prépare pour le grand jour. Pour la première fois depuis la saison 2011 – l’ASBH était alors en Fédérale 1 – la phase finale va s’inviter au stade Raoul-Barrière. En coulisses, les dirigeants sont aussi concentrés sur l’avenir du club au-delà de cette très belle saison 2024 pour les Rouge et Bleu. Co-président des Biterrois, Jean-Michel Vidal a lâché à nos confrères du Midi Libre ne pas préparer, pour le moment, un effectif pour évoluer en Top 14. "Monter serait compliqué mais il est certain que nous ne le refuserions pas, a-t-il continué. Augmenter le budget est faisable. Le plus difficile, c’est au niveau sportif. On l’a vu avec Oyonnax qui écrasait tout en Pro D2…"

Et voilà le tableau complet de la phase finale de Pro D2 !



Le club ne perdra pas d’argent cette saison

Dans le même article, présent ce dimanche dans les pages du quotidien, Robert Ménard a également évoqué le futur du club aux onze titres de champions de France. Pour rappel, la ville est propriétaire du club via la Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) "Béziers sport développement". L’édile de la commune confirme lui aussi que, financièrement, une promotion dans l’élite pourrait se faire. Mais en plus des résultats sportifs, il se dit également satisfait du bilan comptable de l’ASBH pour la saison en cours. "Pour la première fois depuis des lustres, le club ne perdra pas d’argent", a-t-il révélé. Il a aussi confié que la belle année des coéquipiers du capitaine Clément Ancely lui facilitait sa tâche dans la recherche d’un repreneur : "Nous sommes en train de négocier avec deux groupes différents, un français et un étranger pour la reprise du club." Les supporters héraultais peuvent croire à un printemps de tous les possibles !