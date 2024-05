Jeremy Davidson était logiquement déçu après la défaite du Castres olympique à Clermont (36-20). Le manager des Olympiens regrettait notamment l’entame de match de ses hommes, avec un 14-0 encaissé en moins de vingt minutes.

Jeremy, comment analysez-vous cette défaite à zéro point à Clermont ?

On s’est tiré une balle dans le pied en début de match. Je n’étais pas tout à fait d’accord avec la première pénalité du match, contre notre mêlée, mais derrière Clermont a eu trois touches d’affilée à cinq mètres de notre ligne. On a pris un carton jaune et ils ont ensuite marqué deux essais dans le couloir où notre ailier était absent. C’est un manque d’organisation et de couverture. Puis on a couru après le score tout le match… On a manqué deux pénalités pour recoller au score, cela aurait pu nous donner de la confiance. En deuxième période, Clermont a marqué tout de suite… On aurait pu avoir un point de bonus ou une balle de victoire mais nos fautes ont amené cette situation. Clermont a bien joué sur ses occasions de marque. Toute la semaine, on avait notamment travaillé leur combinaison sur l’essai de Léon Darricarrère, mais on n’a pas bien défendu…

Quels regrets avez-vous suite à cette rencontre ?

On a été très discipliné malgré ce carton jaune, on a concédé que neuf pénalités, on savait que ce serait un match avec beaucoup de combat. Clermont a un énorme paquet d’avants d’où le choix d’avoir aligné six avants sur le banc. On n’était pas loin dans l’engagement, mais l’ASM a trop marqué. Je suis frustré par nos faiblesses en défense et sur la possession. En première période on n’a pas eu des moments qui dépassaient trois phases de jeu, donc si on n’est pas capables de jouer mieux, cela devient compliqué.

Clermont se bonifie face à Castres et confirme sa bonne dynamique



Clermont est de retour dans la course au top 6. N’avez-vous pas peur que la fin de saison vous échappe ?

Vu le match, on ne mérite pas de se qualifier. On aurait dû être plus précis et marquer dans les moments forts, avec une défense meilleure. Clermont est passé devant nous, comptablement rien n’est fait mais il y a beaucoup de "si". On va se concentrer sur la réception du Stade français, pour rendre fier notre public. Les joueurs sont extrêmement déçus.

Chaque match va maintenant être éliminatoire…

La défaite contre Clermont nous rend la tâche plus compliquée oui. Mais on a toujours le rêve de renverser tout le monde et faire des choses improbables, c’est ce que nous avons espéré ici en tout cas !