Malgré vingt premières minutes calamiteuses, les Lyonnais et leur centre Thibaut Regard sont allés chercher face à Clermont un bonus offensif (41-22) qui démontre une fois de plus leur force de caractère.

Comment analysez-vous votre rencontre, et ce bonus offensif qui semblait inespéré au bout de 20 minutes de jeu ?

On s’est fait peur, clairement. En première mi-temps, on n’a pas mis les bons ingrédients, on était pris dans le combat, on ne faisait que reculer. On commettait des fautes et les Clermontois s’en nourrissaient. Le mot d’ordre, à la mi-temps, ça a été de commencer à enfin gagner nos collisions. Cela a été fait en deuxième période, avec un gros apport de notre banc qu’il faut féliciter.

Mené à la maison par Clermont, Lyon a fini par dérouler !



Le film du match > https://t.co/DLWrA9L2VS #LOUASM pic.twitter.com/HsADzvw8ou — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 29, 2023

Comment expliquez-vous cette entame si timide, à domicile ?

Si je le savais, on ne l’aurait pas fait… On était prêt, mais on a subi, on a manqué d’intensité. C’est dommage parce qu’on voit que lorsqu’on est dedans dans le combat, on est une bien meilleure équipe. Il faut être un patient : après 7 semaines sans compétition, c’est un peu une deuxième saison qui commence. Il nous a fallu une mi-temps pour bien nous connecter, j’espère qu’à force de passer du temps ensemble on va y arriver plus rapidement à l’avenir.

Lire aussi : Lyon se bonifie face à Clermont grâce à une grosse seconde période

Cette irrégularité ne date pas d’hier...

C’est vrai, cela fait un moment qu’on a tendance à ne pas rentrer méchamment dans nos matchs. Il y a eu évidemment une gueulante à la mi-temps, mais le point positif est qu’on a au moins su faire preuve de caractère. Un match, c’est souvent sur la fin que ça se décide et l’équipe a répondu présent avec tout le groupe dans le money-time pour aller chercher la victoire puis le bonus offensif. C’est tout ce qu’il faut retenir.