Pau s'est imposé face à Perpignan à Aimé Giral pour le retour du Top 14 après la trêve de la Coupe du monde, lors de la 4e journée du Top 14 (24-39). Le début de saison cauchemardesque de Perpignan se poursuit malgré le retour des mondialistes, tandis que la Section paloise enchaîne une troisième victoire consécutive.

Perpignan n'y arrive toujours pas malgré de bonnes intentions affichées et le retour de certains mondialistes comme Seilala Lam ou Tommaso Allan, en attendant l'arrivée du fraîchement champion du monde sud-africain Marvin Orie. À domicile, l'USAP s'est inclinée face à Pau lors du match des extrêmes de la 4e journée du Top 14 (24-39). Les Catalans sont toujours en quête de leur premier point cette saison.

Perpignan au presque parfait pendant 39 minutes…

Pourtant, pour son deuxième match de la saison à Aimé Giral, Perpignan a frôlé le presque parfait pendant 39 des 40 premières minutes, annihilant les offensives paloises, et se montrant patient lors de ses phases offensives. Symbole de la première période, Lucas Velarte, auteur des deux essais catalans à l'issue de phases où les Catalans ont su se montrer patients et contenir les barbelés mis en place par les hommes de Sébastien Piqueronies, et qui a réalisé un précieux grattage sur Guillaume Ducat à quelques secondes de la pause. La première période des joueurs de Franck Azéma, aurait même été parfaite sans la pénalité, face aux poteaux, à plus de 40 mètres, manquée par Tommaso Allan et sans le carton jaune écopé par Lucas Dubois, une minute avant la sirène. En supériorité numérique en fin de première période, Pau a réagi à la sirène grâce à un essai de Samuel Ezeala alors que le ton était monté entre les deux camps. La botte de Joe Simmonds a également manqué une pénalité, sous les sifflets du public perpignanais, à 7-0, qui aurait permis à la Section de revenir à quatre longueurs.

Perpignan s'incline à la maison face à une Section paloise qui enchaîne une troisième victoire !



Le film du match > https://t.co/Jsb0WdkJyX#USAPSP pic.twitter.com/6F6RHFQI09 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) October 29, 2023

…Avant de s'effondrer en seconde période

Au début du second acte, Béarnais ont profité de leur supériorité numérique en revenant à hauteur grâce à un essai de Sacha Zegueur, venu récupérer un coup de pied de Dan Robson dont la trajectoire a trompé Edward Sawailau. Au retour de Lucas Dubois, Tommaso Allan et Joe Simmonds s'échangent les pénalités, mais le momentum a changé de camp et le scénario de la seconde période ira dans l'autre sens de celui de la première. Perpignan laisse plus d'espaces et se fait piéger dans le jeu au pied. Jack Maddocks, à la réception d'un coup de pied de son ouvreur, vient donner l'avantage aux siens et met K.O. Perpignan. Moins compacts en défense, les Catalans n'y sont plus et Samuel Ezeala, perclus de crampes, vient aplatir un quatrième essai pour Pau, son deuxième personnel. Symbole de la solide première période des Perpignanais, Lucas Velarte fait reculer son équipe de dix mètres après avoir contesté une pénalité auprès d'Adrien Descottes qui a permis à Joe Simmonds d'assurer définitivement la victoire des siens. Posolo Tuilagi, ayant été amené dans l'en-but palois par son pack d'avant sur un ballon porté, avait permis à l'USAP d'être à portée d'un bonus défensif qui sera immédiatement annihilé par Thibault Daubagna.

Lors de la prochaine journée, l'USAP, toujours en quête de ses premiers points, recevra Toulon le samedi 4 novembre. La Section paloise recevra le Stade Toulousain, champion de France en titre, le lendemain, et tiendra à poursuivre son bon début de saison.