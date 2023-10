Les Rochelais, largement dominateurs en première période, n'ont pas réussi à capitaliser et ont été repris par des Castrais très réalistes et auteurs d'une grande partie. Grâce à une deuxième période maîtrisée, le CO s'impose à Marcel-Deflandre et grimpe à la première position du Top 14. La Rochelle est 12ème au classement.

Un Stade Marcel-Deflandre à guichets fermés. Une intensité de tous les instants. Et un Castres olympique toujours aussi pénible à jouer. Pas de doutes, le Top 14 est bien de retour. Et le champion de France 2018 signe un gros coup en s'imposant à La Rochelle (24-27). Une victoire à la castraise !

Alors que Castres a été en infériorité numérique et largement dominé, les Tarnais ont su inverser la tendance face à des Rochelais en grande difficulté !



Tout n'avait pas si bien commencé pourtant. Passée une première pénalité tarnaise (0-3, 3e), La Rochelle prend le contrôle du ballon. Et du match. Tawera Kerr-Barlow à la manœuvre, les avants imposent de longues séquences près des lignes tarnaises. Sur mêlée, la domination est totale, et les Rochelais en profitent pour récupérer des pénalités. Profitant d'un bon travail de ses avants, Brice Dulin termine le travail en coin, pour inscrire le premier essai du match (7-3, 6e). Dillyn Leyds avait été parfaitement servi au pied par Teddy Thomas. Puis, quelques minutes, plus tard, les visiteurs cèdent à nouveau face aux nombreux coups de boutoir jaunes et noirs. Tout en puissance, George-Henri Colombe plonge dans l'en-but (14-3, 20e). Alors que Uini Atonio en a fini avec le XV de France, son coéquipier en club pourrait venir pointer le bout de son nez en sélection.

Avant d'espérer un avenir en bleu, il voit revenir dans son rétro d'autres bleus, que l'on pensait déjà bien en difficultés. Pour ne pas dire déjà hors de course. Sur leur première attaque placée, successive à une touche, les Castrais percent la défense grâce à Geoffrey Palis, secondé par Andre Cocagi puis Adrien Séguret qui termine le travail (14-10, 22e).

Le CO indiscipliné mais réaliste

Malgré trois cartons jaunes reçus par Quentin Walcker (14e), Geoffrey Palis (29e) et Pierre Popelin (31e), les hommes de Jeremy Davidson sont toujours dans le coup. Juste avant la pause, ils inscrivent même un deuxième essai, par l'intermédiaire de Tyler Ardron (21-17, 40e). Trop pénalisés, mais très réalistes, les visiteurs regagnent les vestiaires en confiance. Et vont capitaliser sur cette confiance dans le second acte. Des changements précoces dans le pack, leur permettent de se refaire la cerise en conquête. Les mêlées ne sont plus systématiquement sanctionnées et permettent désormais d'offrir des lancements de jeu. Les trois-quarts ne tardent pas à en profiter et Nathanael Hulleu se montre à son avantage sur son aile. Juste avant l'heure de jeu, c'est sur une combinaison en touche que Gauthier Maravat matérialise le retour de son équipe. Il égalise (24-24, 60e).

Alors que la rentrée du banc castrais offre un apport certain, Ronan O'Gara fait le choix opposé. Il ne procède qu'à quelques retouches et se refuse à lancer ses jeunes pousses. Certains, comme Sorin ou Kuntelia, entrent avant de sortir. Sans doute fatigués par une trêve aux allures de préparation physique estivale, les organismes maritimes semblent touchés. Dans les dernières vingt minutes, alors que la décision finale est proche de rendre son verdict, ce sont bien les Olympiens qui dominent. Le rapport de force s'est inversé, La Rochelle est désormais régulièrement pénalisée. Son ex, Pierre Popelin, impeccable ce soir, ne manque pas l'occasion de lui mettre la tête sous l'eau. Il inscrit la pénalité de la gagne (24-27, 67e). Après avoir démarré péniblement son match, le Castres Olympique crée la sensation de cette quatrième journée. Sans ses internationaux, le Stade rochelais signe une belle déconvenue. Mais devrait revenir encore plus revanchard, dans les prochaines semaines.

